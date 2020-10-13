Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda düzenlenen Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Federasyonu takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen ve 3 Eylül'de başlayan 26'ncı Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Erciyes Dağı'nda tamamlandı. Yarışları Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı organizasyonuyla Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ve Develi Belediyesi, Spor A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş, İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşti.

Kayseri'de 3 Eylül ve 11 Ekim tarihleri arasında 12 uluslararası kadın ve erkek yol bisikleti, 1'i downhill, 14 dağ bisikleti olmak üzere 26 uluslararası bisiklet müsabakası düzenlendi. Erciyes, dünyadaki en fazla uluslararası müsabakaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Erciyes, önümüzdeki dönemlerde de bu tür uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak. Erciyes'teki yarışlara 18 ülkeden yaklaşık 500 profesyonel sporcu katıldı. Yarışlar, Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Melikgazi, Talas, Kocasinan, Develi, Yahyalı, Hacılar, Yeşilhisar, Felahiye, Özvatan, Tomarza ilçelerin güzergahlarında yapılarak, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu bölgeler gözler önüne serildi. Dağ bisikleti ve Downhill yarışları ise Erciyes Bike Park parkurlarında gerçekleşti."