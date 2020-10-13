Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı - Son Dakika

Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı

13.10.2020 19:58
Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı, System.String[]

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda düzenlenen Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda düzenlenen Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Federasyonu takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen ve 3 Eylül'de başlayan 26'ncı Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Erciyes Dağı'nda tamamlandı. Yarışları Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı organizasyonuyla Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ve Develi Belediyesi, Spor A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş, İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşti.

Kayseri'de 3 Eylül ve 11 Ekim tarihleri arasında 12 uluslararası kadın ve erkek yol bisikleti, 1'i downhill, 14 dağ bisikleti olmak üzere 26 uluslararası bisiklet müsabakası düzenlendi. Erciyes, dünyadaki en fazla uluslararası müsabakaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:  "Erciyes, önümüzdeki dönemlerde de bu tür uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak. Erciyes'teki yarışlara 18 ülkeden yaklaşık 500 profesyonel sporcu katıldı. Yarışlar, Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Melikgazi, Talas, Kocasinan, Develi, Yahyalı, Hacılar, Yeşilhisar, Felahiye, Özvatan, Tomarza ilçelerin güzergahlarında yapılarak, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu bölgeler gözler önüne serildi. Dağ bisikleti ve Downhill yarışları ise Erciyes Bike Park parkurlarında gerçekleşti."


Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı
Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı
Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı
Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı
Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı

Bisiklet, Kayseri, Erciyes, Develi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık etti Hatayspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek 3 kişiyi öldüren kungfucu katil, hakim karşısına çıkınca çark etti: Suç işlediğimde deliydim Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı
Kılıçdaroğlu'nun vergi istisnası iddialarına Kalyon Holding'den yanıt geldi Kılıçdaroğlu'nun vergi istisnası iddialarına Kalyon Holding'den yanıt geldi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 1632 yeni vaka tespit edildi. Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 1632 yeni vaka tespit edildi.         
19:06
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
Eski çalışan pizzaya jilet koydu, müşteri yerken fark etti Eski çalışan pizzaya jilet koydu, müşteri yerken fark etti         
18:05
Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı         
17:13
Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması         
16:48
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 20:08:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei