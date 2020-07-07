Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Erasmus+ Proje Tanıtım Toplantısı yapıldı
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal başkanlığında Prof. Dr. Ramazan Adıbelli ve Arş. Gör.
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal başkanlığında Prof. Dr. Ramazan Adıbelli ve Arş. Gör. Bekir Köylü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Yetişkin Eğitimi Komisyonu tarafından kabul edilen 'Ruh ve Beden Sağlığı için Dini Destek Eğitimi' konulu projenin tanıtım toplantısı yapıldı.
İlahiyat Fakültesi bahçesinde yapılan toplantıya İlahiyat Fakültesi başta olmak üzere değişik fakültelerden öğretim elemanları katıldı. Proje başkanı Ünal, kabul edilen projenin İlahiyat Fakültesi tarihinde ilk olduğunu belirterek projenin önümüzdeki yıllarda gittikçe ihtiyaç duyulacak olan hastalara dini ve manevi destek alanına büyük katkı sunacağına işaret etti. İki yıl sürecek olan projenin başkanlığını Erciyes Üniversitesi adına Prof. Dr. Mustafa Ünal yürütmekte olup ortaklıklarını Belçika, Polonya, Bulgaristan, Yunanistan'dan akademi ve kuruluşlar ile Türkiye'den Gazi Üniversitesi yapmaktadır. Batıda ve ülkemizde din psikologları tarafından 1970'lerden bu yana yapılan empirik çalışmalarda, dindarların ve dini telkinlere açık olan insanların hastalık dönemlerinde daha huzurlu ve iyileşmeye daha istekli oldukları sonucu çıktığını ifade eden Mustafa Ünal, bu sonucun sistematik olarak kurumsallaşması halinde insanlarımızın daha rahat ve mutlu hizmet alabileceğine vurgu yaptı.
Sunumun sonunda proje hakkında sorulan sorular cevaplandırıldı ve Avrupa Birliği projesi hazırlama konusunda açıklamalar yapıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:11 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Erasmus+ Proje Tanıtım Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:06 Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:05 Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor