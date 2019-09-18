Erdek'te kurtuluş coşkusu

Erdek'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.



İlk tören, Hacı Ömer Çarşı Camii'nde gerçekleştirildi. Burada okunan sala ve kesilen kurbanın ardından tören, Cumhuriyet alanında sürdü.



Törende önce Kaymakam Ekrem Çalık, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Sabri Demir ve Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, Atatürk anıtına çelenk sundular.



Temsili Milis kuvvetleri tarafından, özgürlük ve bağımsızlığı simgeleyen kızı kurtarmasının ardından şiirler okunup, Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları sergilendi. Daha sonra Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, gazilere plaketlerini verdi. Atatürk'e benzerliğiyle tanınan, Isparta doğumlu olup, Bursa'da yaşayan emekli eğitim müfettişi Nejdet Bardak'ın, kısa bir zeybek oyunu gösterisi sunduğu kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.



Törene Kaymakam Ekrem Çalık, CHP Balıkesir milletvekili Ahmet Akın, Erdek Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Sabri Demir, Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı ve Cumhuriyet Savcısı Sercan Atakan'ın yanı sıra gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR