Erdoğan ekonomik durumdan Gezi'yi sorumlu tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olayları olmasaydı 1,5 trilyon doları bulan bir milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AKP'nin Ankara'daki toplantısında konuştu, çeşitli konularda açıklamalar yaptı.

"Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, Suriye'de sınır ötesi harekatlarının başladığı günden bugüne oluşturulan güvenli bölgelere 500 binin üzerinde Suriyelinin geri dönmesini sağladıklarını kaydetti. Erdoğan, "En son FETÖ ihanet çetesiyle bu emellerine ulaşmak istediler. Milletimizle birlikte bu büyük ihanet oyununu bozduk. TSK'yı dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Bu sayede Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de karası, denizi, havası ile tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik sabotaj" suçlaması

Konuşmasındaekonomik durumdan 2013 yılındaki Gezi eylemlerini sorumlu tutan Erdoğan, "Şayet Gezi olayları ile başlayan ve devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle farklı yerlerde olacaktık. Sahnede hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır" dedi.

" Türkiye'nin gücü kağıt üzerindeki ölçeklerin üzerindedir"

Türkiye'nin "ekonomide geldiği yeri" ve "yaşadığı kayıpları" bu perspektiften değerlendirmek gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Tabii onların bir anlayamadıkları bir gerçek var. Bu gerçek, Türkiye'nin potansiyelinin ve gücünün kağıt üzerindeki ölçeklerin çok üzerinde olduğudur. Eğer biz kağıt üzerindeki hesaplara kalsaydık ne vesayetle mücadelemizi başarıya ulaştırabilirdik ne terörle mücadelemizi zaferle neticelendirebilirdik" dedi.

Altı muhalefet partisinin adayına da değinen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altılı masa kimi seçerse o aday olacakmış, bu kadar uzatmasın, kararını bir an önce versin. Altılı masanın altında olanlar varsa onlar da meydana çıksın" dedi.

DW/ AI,BÖ