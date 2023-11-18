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Erdoğan'ın tarihi ayarı Alman basınında! Attıkları manşet Scholz'u çıldırtacak - Son Dakika

Erdoğan'ın tarihi ayarı Alman basınında! Attıkları manşet Scholz'u çıldırtacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki sözleri büyük yankı uyandırdı. Alman Bild gazetesi konuya manşetinden yer verirken ''Erdoğan'ın Scholz'la havuç-sopa oyunu'' ifadelerini kullandı.

18.11.2023 09:20  - Güncelleme: 09:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında Filistin ve Gazze ile ilgili sarf ettiği sözler Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Konuyu manşetine taşıyan Almanya'nın köklü gazetelerinden Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz'a karşı son dönemlerde uluslararası ilişkilerde de sıkça duymaya başladığımız "havuç-sopa" taktiğini kullandığını ifade etti.

"ERDOĞAN'IN SCHOLZ'LA HAVUÇ-SOPA OYUNU"

Olaf Scholz'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı etkisiz kalmakla suçlayan Bild, manşetinde "Erdoğan'ın Scholz'la havuç-sopa oyunu" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın tarihi ayarı Alman basınında! Attıkları manşet Scholz'u çıldırtacak

PEKİ BU TABİR NE ANLAMA GELİYOR?

İlk olarak Economist dergisinin 11 Aralık 1948 baskısında ortaya atılan söylem; en basit anlamıyla bir ödül-ceza yöntemi olarak benimsenmiştir. Yani, istenileni yaparsanız ödülünüzü (havuç) alırsınız fakat karşı gelir ve yapmazsanız cezanızı (sopa) alırsınız.

İNGİLİZLER DE MANŞETTEN VERDİ

İngiliz The Telegraph gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi Almanya'sı döneminde Yahudilere yönelik uygulanan soykırıma atıfta bulunarak kullandığı, " İsrail'e borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar, bizim İsrail'e herhangi bir borcumuz yok." sözlerine yer vererek "Erdoğan'a göre Almanya Holokost yüzünden rahat konuşamıyor" başlığını attı.

Erdoğan'ın tarihi ayarı Alman basınında! Attıkları manşet Scholz'u çıldırtacak

ERDOĞAN'IN HOLOKOST SÖZLERİ İSRAİL BASININDA

İsrail'de yayın yapan Times of Israel gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'nın Holokost yüzünden İsrail'i eleştiremediği sözlerini manşetine taşıdı.

Erdoğan'ın tarihi ayarı Alman basınında! Attıkları manşet Scholz'u çıldırtacak

Recep Tayyip Erdoğan, Olaf Scholz, Almanya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Uluslararası İlişkiler Erdoğan'ın tarihi ayarı Alman basınında! Attıkları manşet Scholz'u çıldırtacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın tarihi ayarı Alman basınında! Attıkları manşet Scholz'u çıldırtacak - Son Dakika
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