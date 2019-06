Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çöpten İstanbul'u temizlemenin en önemli ideali olduğunu belirterek, "O arada İstanbul'da Habitat 2 toplantısı vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çöpten İstanbul'u temizlemenin en önemli ideali olduğunu belirterek, "O arada İstanbul'da Habitat 2 toplantısı vardı. Toplantının sonuç bildirgesinin içerisine dünyanın en temiz şehirlerinden bir tanesi olarak İstanbul girdi. En kirli şehir, çöp dağlarıyla olan böyle bir şehri en temiz şehir haline çok kısa süre içerisinde getirdik." dedi.

Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında, Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın sorularını yanıtladı.

"Sayıştay, Ekrem İmamoğlu'nun belirttiği şekilde bir raporları olmadığını açıkladı. Sizden sonraki dönemde bir israf var mı?" şeklindeki soru üzerine, kendi döneminde 8,5 milyon olan İstanbul'un nüfusunun şu anda 15 milyonu aştığını söyledi.

1994-1999 arasında maliyetlerle şu an şehrin alt ve üst yapısı için harcamaların aynı bedelle olamayacağını ifade eden Erdoğan, yatırımın bedel ve maliyetlerinin, altyapı konusunda yapılacakların da arttığını kaydetti.

Erdoğan, belediye başkanlığını aldığında kentte kavşak, alt geçit olmadığını, sonrasında bunların yapılmaya başlandığını, kendisi 19-20 tane yaptıysa, arkasından gelenlerin bu tür düzenlemeleri artırarak devam ettirdiklerini vurguladı.

Kendi dönemindeki İkarus adlı Macar otobüslerinin çok kötü olduğunu, millet için daha modern otobüsler alındığını, kendisinden sonra da metrobüs sisteminin kurulduğunu belirten Erdoğan, hafif metronun kolay olduğunu, diğer metronun ise hem zaman aldığını hem de maliyetlerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Erdoğan, İstanbul'da her tür metro yatırımının gerçekleştiğini, Üsküdar- Çekmeköy arasındaki metronun uzaktan kumandayla gittiğini, bunun da Marmaray'la bütünleştiğini dile getirerek, yine Kadıköy'den Kartal'a metro sisteminin kurulduğunu, Mecidiyeköy'den havalimanına kadar yapımının devam ettiğini anlattı.

"Beni en çok etkileyen çöp, çukur ve çamurdu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar, bunların israf dediği kalemlerle yapılan yatırımlar... Sayıştay böyle bir tespit yapmadık, dedi. Ama Beylikdüzü'nde böyle bir tespiti yaptıklarını da yine Sayıştay kendisi açıkladı. Yani yalan üzerine bu işler bina edilmez. Hele hele belediyecilikte bu tür yalanlara başvurmanın çok da faydası yok." diye konuştu.

Erdoğan, anlattıklarından İstanbul'a olan aşkının anlaşılması gerektiğini söyledi.

"6,5 milyon eve doğal gaz girdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini en çok etkileyen şeyin çöp, çukur ve çamur olduğunu, İstanbul gibi bir şehre bunun asla yakışmadığını belirterek, şehirde çöp dağlarının yükseldiğini, göreve gelmeden önce Ümraniye'deki çöplüğün patlamasıyla 39 kişinin öldüğünü anımsattı.

Bunun kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çöpten İstanbul'u temizlemek benim en önemli idealimdi. O arada İstanbul'da Habitat 2 toplantısı vardı. Toplantının sonuç bildirgesinin içerisine dünyanın en temiz şehirlerinden bir tanesi olarak İstanbul girdi. En kirli şehir, çöp dağlarıyla olan böyle bir şehri en temiz şehir haline çok kısa süre içerisinde getirdik. Bununla kalmadık. En önemli sorun suydu. Su konusunda da Veysel Eroğlu İSKİ'nin başında çok başarılı bir performans ortaya koydu. Su konusunda İstanbul'un sorununu 1-1,5 yıl içerisinde çözmeye başladık. Küvetlerin içerisinde sular, benzin istasyonu gibi su istasyonlarının kurulduğu bir şehirdi İstanbul. İstanbul'da hava kirliliği korkunçtu. Hava kirliliğini aşmak için Sözen döneminde İstanbul'da 50 bin eve doğal gaz gitmişti. Ben görevden ayrıldığımda İstanbul'da 1 milyon 250 bin eve doğal gazı götürdük. Maske takıyordu İstanbul halkı, gazeteler maske dağıtıyordu. Şu anda 6,5 milyon eve İstanbul'da doğal gaz girmiş durumda 1994'ten bu yana. İstanbul'da hava kirliliği diye bir şey artık kalmadı."

"Ülkemizde sağlam bir belediyecilik anlayışını kazandırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aradan çok uzun bir zaman geçtiği için insanların bu anlattıklarını hatırlamadığına, birçok kişinin bunları hayal edemediğine, artık insanların beklentilerinin yükseldiğine ilişkin soru üzerine, ailelerin İstanbul'un eski hallerini çocuklarına ne kadar anlattıklarını bilemediğini söyledi.

Gençler için de bunların bir ütopya olduğunu ifade eden Erdoğan, üniversitelerdeki harcı kaldırdıklarını ancak üniversite gençliğine bunları söylediğinde önemsemeyeceğini anlattı.

Erdoğan, şu anda üniversite gençliğinin 1994 ve şu anda ülkenin ne durumda olduğunun değerlendirmesini yapmadığını dile getirerek, "O bir kırılma noktasıydı aslında. Siyasi hayatta bir dönüm noktası. Ülkemizde sağlam bir belediyecilik anlayışını kazandırdık ve ondan sonra tırmanış, yarış, rekabet başladı yerel yönetimlerde." dedi.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri olduğunu belirten Erdoğan, "Düşünüyorum, acaba bu vaatler doğru mu? Bunları vadetmekle mi biz gençliği yanımıza çekeceğiz? Bakıyorsunuz, otobüslerin ücretsiz olması, ücretsiz internet falan, acaba bunlarla mı belediyeciliği tanımlayacağız? Ben belediyeciliği bununla tanımlamayı çok çok gerçekçi bulmuyorum." diye konuştu.

Erdoğan, belediyecilik denildiği zaman gençliğin yaşam koşullarının da düzeltilmesi için çalışmalar yapılabileceğini ifade ederek, Binali Yıldırım'ın özellikle "yarı istihdam" diye söz ettiği projenin Çin'de de farklı uygulamaları olduğunu söyledi.

Buna örnek veren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mesela, yarım gün okuldasınız, yarım günden sonra Samsung firmasına gidersiniz, çalışırsınız. Size firma karşılığında belli bir bedel öder. Bu hem stajdır hem de ücreti öyle alırsınız. Türkiye'de teknoparklar oluşturduk, Teknoparklarla devlet olarak biz bu işi yapmalıyız, yapıyoruz ama belediyeler de bunu aynı şekilde, diyelim ki İstanbul bu işe müsaittir, her büyükşehir için konuşamayız. İstanbul için sanayi kuruluşlarında buna benzer yarım gün istihdamla bunun adımlarını atmakta fayda var. Çalışmadan belli bir parayı ödemek zaten şu anda yasal değil. Bunlar da gençliğimiz çok farklı bir yere doğru kaydırır diye düşünüyorum."

Erdoğan, belediyeciliği bütüncül bir şekilde ele alıp, kentsel dönüşüm, değişim, çevre dostu şehircilik gibi alanlarda bazı adımlar atılmasının önemini vurguladı.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını, artık İstanbul'a gelenlerin kentte turizm yatırımı yapmak için yer istediğini belirten Erdoğan, "Belediyeciliği buralara özellikle kaydırmamız lazım. Belediyecilikte mimaride çok farklı bir süreci yakalamamız, kentsel dönüşümle beraber yapılaşmayı nasıl yapacağımızın üzerinde durmamız gerekiyor." diye konuştu.

Erdoğan, anaokulundan itibaren üniversiteye kadar halka dokunacak somut uygulamaların esas alınması gerektiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1994 Türkiye'de sadece belediyecilikte değil siyasette de bir kırılma noktasıdır. Onu başardığımız için bizim 1994 ruhunu yeniden yakalamamız gerekiyor. O dönemde kurduğumuz gönül köprülerini sağlamlaştırmamız lazım." ifadesini kullandı.

O yıllarda birlikte yola çıktıkları, birlikte mücadele ettikleri gibi aynı beraberlik ruhunda yeni bir anlayış ve yeni bir rotayla 2023'ü çizdiklerini anlatan Erdoğan, "2023'e yeni dönem belediyecilik anlayışımızla yürümemiz lazım." şeklinde konuştu.

Erdoğan, şehir planlamacılığı, mahalle temelli kentsel dönüşüm, çevre dostu şehircilik gibi kritik alanlarda mimarinin korunduğu, şehir ruhunun yaşatıldığı, eski mahalle kültürünün oluşturulduğu anlayışa gidilmesi gerektiğini kaydetti.

