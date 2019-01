Eren Erdem'in Yargılandığı Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey 'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Erdem'in "silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" ve "göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden bağlanan tutuklu sanık Eren Erdem ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.Duruşmada, tanıkların dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını hazır olduğunu belirterek, okumaya başladı. Savcı mütalaasında, sanık Eren Erdem'in, "silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" ve "göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi cezasına çarptırılmasını istedi.Aralarında Turan Ababey'in de bulunduğu 3 sanık hakkında beraat kararı verilmesini isteyen cumhuriyet savcısı, sanıklar Ufuk Emin Köroğlu, Emrah Direk, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş ve Murat Kazancı 'nın firari konumda olmaları nedeniyle haklarındaki dosyanın ayrılması talebinde bulundu.Savcılık mütalaasında, diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları istendi.Duruşmaya, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarıyla devam ediliyor.Birleşen iki iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, "üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "go¨reve ilis¸kin sırrın ac¸ıklanması" ve "gizliligˆin ihlali" suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle 11 Mayıs'ta iddianame hazırlanmıştı.İddianameyi 21 Mayıs'ta kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 19 Eylül 'de yapılmasına hükmederek, sanık Eren Erdem hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Erdem, aynı gün Almanya 'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı 'na gelmiş ancak hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle gidişine izin verilmemişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan ve 24 Haziran seçimleri öncesi aday gösterilmeyince kaçma girişiminde bulunduğu iddiasıyla havaalanında engellendiği belirtilen Erden Erdem hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle 28 Haziran'da yakalama kararı talebinde bulunmuştu.İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek sanık Erdem hakkında yakalama kararı çıkarmış, 29 Haziran'da gözaltına alınan Erdem tutuklanmıştı. Yine başsavcılıkça, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettikleri gerekçesiyle, kapatılan Karşı gazetesinin sahibi ve 10 çalışanına yönelik de iddianame hazırlanmıştı.Karşı gazetesi çalışanlarına yönelik hazırlanan iddianamede, 7 sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilirken, firari sanık Ufuk Emin Köroğlu ve Değer Özergün'ün, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terörle mücadelede görev almıs¸ kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayarak hedef gösterme" suçlarından 8 yıl altışar aydan on sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.Sanıklardan Alaaddin Akkaşoğlu , Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Murat Kazancı ve Emrah Direk'in, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Kutlu Esendemir'in "silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesi öngörülmüştü.İddianamede etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılması istenen sanıklar kapatılan gazetenin sahibi Turan Ababey, Emre Erciş ve Mehmet Bozkurt 'a "silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza verilmemesi talep edilmişti.İddianamenin kabulüne karar veren İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Eren Erdem hakkında açılan davayla birleştirilmesine hükmederek dosyayı İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.Birleştirme kararını onaylayan İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılamanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılması gerektiğine hükmetmiş, mahkemeler arasındaki uyuşmazlık nedeniyle dosya, davaya bakacak mahkemenin belirlenmesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmişti.İstinaf mahkemesi de yargılamanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmasına karar vermişti.