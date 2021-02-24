Erkan Sözeri: "Burada alın teri, emek, kul hakkı var" - Son Dakika

Erkan Sözeri: "Burada alın teri, emek, kul hakkı var"

24.02.2021 00:57
Erkan Sözeri:

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Ankara Keçiörengücü maçının hakemi Caner Ak'a tepki göstererek "İnşallah Caner Ak hoca vermediği kararı izler.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Ankara Keçiörengücü maçının hakemi Caner Ak'a tepki göstererek "İnşallah Caner Ak hoca vermediği kararı izler. Ondan sonra da inancı varsa ben bunun hesabını bu dünyada değil de öbür dünyada nasıl veririm diye düşünür. Çünkü burada alın teri, emek, kul hakkı var " dedi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında R.H. Bandırmaspor evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktör Erkan Sözeri açıklamalarda bulundu. Sözeri maçın 25. dakikasında gelişen pozisyonda Bandırmasporlu oyuncu İshak Çakmak'ın kırmızı kart ile oyun dışı bırakılması ve Bandırmaspor Teknik Kulübesinde Sportif Direktör Serdar Samatyalı'nın kırmızı kart, kendisinin ise sarı kart görmesi ile ilgili hakem Caner Ak'a tepki gösterdi.

Maçın değerlendirmesini yapan Erkan Sözeri, "3 gün önce Eskişehir'de kötü bir mağlubiyet aldık ve tüm camiamızı üzdük. Başkanımızı üzdük. Yöneticilerimizi üzdük. Herkesi üzdük. 3-4 gündür hem mental olarak hem de oyun anlayışı olarak hazırlanıyoruz bu maça ve iyi hazırlandığımızı da gösterdi takımımız bugün. 10 kişi ile alınan bir puan, üç puan kadar kıymetli. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Gerçekten bugün sahada hem duruş gösterdiler, hem karakter gösterdiler. Bu formaya, bu armaya nasıl mücadele edilir onu gösterdiler. O yüzden yürekten kutlamak lazım. Gönül isterdi ki üç puan olsun" dedi.

"Caner Ak, inancı varsa ben bunun hesabını bu dünyada değil de öbür dünyada nasıl veririm diye düşünür"

Hakemler hakkında pek konuşan birisi olmadığı belirterek sözlerine devam eden tecrübeli çalıştırıcı, "Ne hikmetse biz konuşmadıkça bizim başımıza geliyor. Geriye dönelim. Adanaspor maçı; üç tane golümüz iptal oluyor, son dakikada Allah'tan penaltı ile kazanıyoruz. Diyoruz ki hakem bugün formsuzdu, art niyet yoktu. Geçen hafta Eskişehir'de çok kritik hatalar. Söylemeye gerek bile duymadım çünkü benim takımım kötüydü. Hakeme değinmeye bile gerek duymadım. Şimdi bugün bakıyoruz rezalet ya rezalet. Yani sana göresi bana göresi yok bunun. Siyah ile beyaz kadar net. Ben Caner Ak Hoca'yı tanımasam ki tanıyorum, kişiliğini de biliyorum. Bilmesem başka yorum yapacağım. Bu rezaleti tüm Türkiye gördü yani. Emeğe saygısızlık olur mu ya? Fatih Terim Hocamız diyor ki, konuşunca ceza alıyorum. Doğrudur, biz de şimdi konuşurken korkarak konuşuyoruz. Şimdi buradan MHK'ya sesleniyorum. Bakın ilk defa hakemler hakkında konuşuyorum çünkü canımız yanıyor. Sonuçta bizde emek sarf ediyoruz ya! Bizim de hedeflerimiz var. MHK'ya sesleniyorum. Sayın Serdar Tatlı'ya buradan mesaj gönderiyorum. Caner Hoca ve ekibi ile alakalı dördüncü hakem Şeref Taştan'ı ayırıyorum. Arslan gibi idare etti krizi. Başka biri olsa o krizi idare edemezdi. Ama içeride üç tane hakem triosunu bende izleyeceğim. Ben nasıl sarı kart gördü, sportif direktörüm nasıl kırmızı kart gördü. Oyuncum nasıl kırmızı kart gördü. Doğrudur bak bir şey diyor muyum? Ceza alıyoruz. Sportif direktörüm haftaya maça giremeyecek. Ben sarı kart aldım. İkimi oldu, üç mü oldu hatırlamıyorum ama yarına bir gün dört sarı kart olunca ceza alacağım. Ben bu hakemi izleyeceğim. Acaba bu hakem ödüllendirilecek mi yoksa dinlendirilecek mi? Çünkü hepimiz bu cezayı çekiyorsak bu hakem triosu da çekmeli. Yazık ya bu kadar emeğe! Önümde oyuncu vardı göremedim dersin. Sana göresi olur bana göresi olur. ya bu kadar net olup da 0-0 iken dikkatinizi çekiyorum olay 0-0 iken oluyor. Penaltı olmayabilir bir şey demiyorum. Sen burada kırmızı kartı gösterip, net kırmızı kartı gösterip 10 kişi oynatacaksın ki ben zaten maça iyi başlamıştım. Benim takımım iyi başlamıştı. 11'e 10 iken de iyi oynadı benim takımım. 11'e 10 iken girdi o pozisyona. Pote golü atacaktı ya karşı karşıya. Onun için ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ama ben takip edeceğim bunu. Bu konuda ödül-ceza yönetmeliği varsa nasıl iyi yönettiğinde ben hakemleri de söylüyorum. Ben yenildiğim maçta çok hakemi tebrik ettim ya. Bu konuda hakemlerle iletişimim, diyaloglarım iyi. Bu Caner Ak da dahil bunun içine. Ama bugün sana göresi, bana göresi yok. Siyah ile beyaz kadar. Hepimizin ailesi, başkanı, yöneticisi, camiası var. Bu kadar mücadele ediyoruz. Ne için mücadele ediyoruz. Bir tane hakem arkadaşımız gelecek bütün emeklerimiz heba olacak. Var mı böyle bir şey! Biz sesimiz çıkmıyor diye mi hep bizim başımıza geliyor. Yazık günah değil mi ya! İnşallah Caner Ak hoca eve gider bir uyur, bakar şöyle bir izler, vermediği kararı izler. Ondan sonra da inancı varsa ben bunun hesabını bu dünyada değil de öbür dünyada nasıl veririm diye düşünür. Çünkü burada alın teri, emek, kul hakkı var! Yıllardır ben 14-15 senedir teknik adamlık yapıyorum ve ilk defa böyle bir hakem hakkında konuşuyorum. Rezaleti tüm Türkiye gördü arkadaşlar! Yanlışım varsa düzeltin. Ben hemen maç sonu hezeyanı ile de konuşmuyorum. Gördük, izledik, kendisi de muhtemelen devre arasında izledi. Bizim ligdeki hakemler zorlu dönemlerde maç yönetiyorlar ben kabul ediyorum bunu. Neden? VAR yok. Geçen Eskişehir maçında ofsayt olmayan pozisyon var. VAR olmadığı için hadi atladı dedik. Penaltı pozisyonumuz vardı. Hadi VAR olmadığı için onu da atladık dedik ama bunun VAR ile ne alakası var bugünkü pozisyonun Allah aşkına ya! Siyah ile beyaz kadar! Ama benim takımım o kadar karakterli bir duruş sergiledi ki! Maçtan sonra hakemin yanına gitmediler. Bazen bir şey söylememek en güzel cevaptır. Ben de gitmedim zaten. Benim takımım en güzel cevabı sahada verdi. Tüm taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Ben en çok şu anlamda sevindim. Yöneticilerimizi, Başkanımızı çok üzmüştük. Kendimiz de çok üzüldük ailemizle ama onları daha çok üzmüştük. Çünkü onlar hem mesailerini hem de ekonomilerini veriyorlar. Camiayı çok üzmüştük. En azından kendimizi bugün bir nebze affettirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

KEÇİÖRENGÜCÜ, Bandırmaspor, oyunlar, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erkan Sözeri: 'Burada alın teri, emek, kul hakkı var' - Son Dakika Spor


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