Erkek izmaritlerin yumurta nöbeti görüntülendi... Gökoğlu: "Doğa hala direniyor. Bunu görünce mutlu oluyoruz" dedi - Son Dakika

Erkek izmaritlerin yumurta nöbeti görüntülendi... Gökoğlu: "Doğa hala direniyor. Bunu görünce mutlu oluyoruz" dedi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Erkek yuvayı yapıyor, dişi yumurta bıraktıktan sonra erkek yine yuvanın başını bekliyor. İnsan yaklaşınca erkek balığın vurduğunu görürüz"

ANTALYA Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarında, ılıman ve sıcak deniz balığı izmaritlerin yumurtlama dönemi başladı. Sualtı kamerasıyla görüntülenen izmaritlerin erkeklerinin, herhangi bir tehlikeye karşın kurdukları yuvanın başında nöbet tuttuğu gözlendi. Görüntüleri 'müthiş' olarak yorumlayan ünlü profesör Mehmet Gökoğlu, "Erkek yuvayı yapıyor, dişi yumurta bıraktıktan sonra erkek yine yuvanın başını bekliyor. İnsan yaklaşınca erkek balığın vurduğunu görürüz. 'Gidin, benim yuvam var' dercesine sürekli bir hareket halindeler. Çok güzel, rengarenk, müthiş bir görüntü. Doğa hala direniyor. Bunu görünce mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan, genelde ılıman ve sıcak deniz balığı izmaritlerin yumurtalama dönemi başladı. Yuva kurmak için çakıl ve kumluk alanı seçen izmaritler, Konyaaltı Sahili açıklarında yumurtalarını bırakmaya başladı. Denizde öğrencileriyle birlikte dalış gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, izmaritleri ve yuvalarını sualtı kamerasıyla görüntüledi. Erkek izmaritleri yuvalarının başında nöbet tutarken kaydeden Gökoğlu, görüntüleri 'müthiş' olarak yorumladı.

"Müthiş bir görüntü"

İzmaritlerin bu aylarda renklendiğini ve renkli olanların erkek olduğunu belirten Gökoğlu, "Şuanda yuvalama dönemleri. Konyaaltı Plajı'nın çakıl ve kumlu bölgelerinde oldukça yoğun yuvalar var. Erkek yuvayı yapıyor, dişi o yuvadaki çakılı temizleyip yumurtasını bırakıyor. Erkek ardından yuvanın başını bekliyor. Siz yaklaşırsanız, erkek balığın vurduğunu görürüz. 'Gidin, benim yuvam var' dercesine sürekli bir hareket halindedir. Oraya insanı, başka bir balığı ya da erkek izmaritleri yaklaştırmaz. Çok güzel, rengarenk, müthiş bir görüntü. Doğa hala direniyor. Bunu görünce mutlu oluyoruz" dedi.

"Yoğun bir izmarit popülasyonu var"

Avcılığın şuanda yasak olduğunu ifade eden Gökoğlu, "Yasaklanma olmasaydı, yuvayı bekleyen erkekler yakalanacaktı ve yumurtalar sahipsiz kalacaktı. Onlar da başka balıklar tarafından talan edilecekti. Bu dönemde avcılığı uzatma ağlarıyla da azaltmak lazım. Çünkü, canlılar o bölgede yuvalarını bekliyor. Çektiğimiz görüntülerde, yoğun bir izmarit popülasyonu var. Bu oldukça iyi bir durum" diye konuştu.