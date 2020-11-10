İşgalci Ermenistan teslim oldu! Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a bırakılıyor - Son Dakika

İşgalci Ermenistan teslim oldu! Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a bırakılıyor

10.11.2020 01:05

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren ve son olarak Şuşa'yı kaybeden Ermenistan, Dağlık Karabağ'da teslim oldu. Ermenistan Kelbecer, Ağdam ve Laçın'dan daha sonra Dağlık Karabağ'ın tamamından çekilecek.

Azerbaycan ordusu, işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda büyük ilerleme kaydederken, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa bölgesinde de kontrolü sağladı. Bu gelişme sonrası iyice köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, teslim olma belgesini imzaladı.

KARABAĞ'DAN 15 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEKLER

Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre; Azerbaycan ordusu bugüne kadar işgalden kurtardığı mevkilerde kalacak. Bölgede Türk ve Rus güçleri konuşlandırılacak. Ermenistan işgal altında tuttuğu 7 rayonun 5'inden hemen, 2'sinden 15 gün içinde çekilecek. Ermenistan'dan Karabağ'a ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'a toplam 2 koridor oluşturulacak.

"İMZALANAN ANLAŞMANIN METNİ İNANILMAZ DERECEDE ACI VERİCİ"

Paşinyan, imzalanan anlaşmanın acı verici olduğunu belirterek, "Yurttaşlarım ben bizim için çok ağır bir kararı kabul ettim. Karabağ'da savaşın bitmesine dair anlaşma imzaladım. İmzalanan anlaşmanın metni benim için inanılmaz derecede acı vericidir. Bu kararı ben savaş durumunu derinden analiz ederek verdim. Şimdiki durumda bu en doğru karardır." dedi.

Paşinyan imzayı attı! İşgalci Ermenistan, Dağlık Karabağ'da teslim oldu

PUTİN: KARABAĞ'A BARIŞ GÜCÜ KONUŞLANDIRILACAK

Karabağ'da imzalanan anlaşmayla Rusya Devlet Başkanı Putin'den de açıklama geldi. Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı Dağlık Karabağ'a barış gücü konuşlandırılacak" dedi.

HARUTYUNYAN: SAVAŞI BİTİMEYİ KABUL EDİYORUZ

Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, "Mevcut durum göz önüne alındığında savaşı bitirmeyi kabul ediyoruz." açıklamasında bulundu.

İşte anlaşma metni:

1. Moskova saatine göre 10 Ekim 00.00'dan itibaren Karabağ çatışma bölgesindeki her türlü çatışmada tam bir ateşkes ilan edilir. Daha sonra taraflar olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti işgal altındaki mevkilerinde kalmaya devam edecek.

2. Ağdam bölgesi ve Kazak bölgesinde Ermeni tarafının kontrolündeki topraklar 20 Kasım'a kadar Azerbaycan'a iade edilecektir.

Dağlık Karabağ ve Laçın Koridoru'nda Temas Hattında1960 asker, 90 zırhlı araç ve 380 araç ve özel teçhizattan oluşan Rus barış gücü kuvvetleri kuruldu.

RUS BARIŞ GÜCÜ 5 YIL BÖLGEDE KALACAK

3. Rus barışı koruma gücü, Ermeni kuvvetlerinin çekilmesine paralel olarak konuşlandırılacaktır. Barış güçleri, taraflar altı ay önceden ilan etmedikçe önümüzdeki beş yıl için otomatik uzatma olasılığıyla birlikte beş yıl bu bölgede kalacaklar.

4. Verimlilik ve kontrol amacıyla taraflar arasındaki anlaşmaların uygulanması için bir ateşkes merkezi kurulacaktır.

Ermenistan, Kelbecer'ı 15 Kasım'a kadar, Laçın bölgesini 1 Aralık'a kadar Ermenistan'la bağlantı sağlayacak biçimde Azerbaycan'a devredecektir.

ŞUŞA AZERBAYCAN'DA KALACAK

5. Şuşa Azerbaycan'da kalacak, 5 km genişliğinde bir koridor bırakarak bölgeyi Azerbaycan'a iade eder.

3 yıl içinde, barış güçlerinin bu yolu kontrol etmek üzere daha fazla konuşlandırılması için Hankendi'yi Ermenistan'a bağlayacak yeni bir Laçın yolu inşa edilecek.

6. Ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler Dağlık Karabağ'a ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği kontrolündeki komşu bölgelere geri dönecektir.

7. Savaş esirleri değiştirilir ve diğer tutuklular değiştirilir.

ULAŞIM BAĞLANTISINI RUSYA SAĞLAYACAK

8. Bölgedeki tüm ekonomik bağlantılar ve ulaşım bağlantıları engellenmiştir. Ermenistan, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım bağlantıları sağlayacaktır. Bu taşıma bağlantısı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (RF FSB) sınır servisi tarafından denetlenecektir.

9. Taraflara göre Nahçıvan ile Azerbaycan'ın batı bölgelerini birbirine bağlamak için bir ulaşım yolu inşa edilecektir.

SON DURUM

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

İşgalci Ermenistan teslim oldu! Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a bırakılıyor

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Son Dakika Dünya İşgalci Ermenistan teslim oldu! Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a bırakılıyor - Son Dakika Dünya


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