Ermenistan yenilgiyi sindiremedi! Çekildikleri Ağdam'ı harabeye çevirdiler
22.11.2020 00:39
Rusya'nın arabuluculuğuyla imzalanan anlaşma gereği Ağdam şehrinden çekilen Ermenistan, arkasında harap olmuş bir şehir bıraktı. Şehre giren Azerbaycan güçleri adeta bir enkaz buldu.
Dağlık Karabağ bölgesindeki Ağdam şehrinden çekilen Ermenistan, geri çekilirken şehri yakıp yıktı.
Rusya'nın arabuluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan güçleri Ağdam şehrini 20 Kasım tarihine kadar tamamen terk etti. Yaklaşık 27 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Ağdam şehrinden geri çekilen Ermeniler, şehirde bulunan yapıları yakıp yıkarak arkalarında harap olmuş bir şehir bıraktı. Ermenilerin çekildiği Ağdam kentinde tek sağlam kalan bina ise Ağdam Cuma Camisi oldu. Kentin harap haldeki durumu Ermenilerin Azerbaycan'a karşı öfkesini gözler önüne serdi.
27 YILDIR İŞGAL ALTINDAYDI
İşgalden önce 143 bin kişinin yaşadığı Ağdam, 23 Temmuz 1993'te Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmiş, şehir nüfusu Azerbaycan'ın doğu bölgelerine göç etmeye zorlanmıştı.
AZERBAYCAN ASKERLERİ 27 YIL SONRA AĞDAM'DA
Anlaşma kapsamında Ağdam'dan çıkan Ermenistan askerleri bölgeye Azerbaycan'a bıraktı. Bu kapsamda Azerbaycan 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.
DAĞLIK KARABAĞ ANLAŞMASININ MADDELERİ
- Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak.
- Kelbecer 15 Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek.
- Tarafların ateşkese uymasını denetlemek amacıyla bir mekanizma oluşturulacak.
- Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçin koridorunda Rus barış gücü bulunacak
- Ermenistan ordusu, geri çekilmesini Rus askerlerinin denetiminde yapacak.
- Rus barış güçleri Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacak. Taraflar 6 ay öncesinde itiraz etmezlerse süre otomatik olarak 5 yıl uzayacak.
- 3 yıl içinde Ermenistan ile Hankendi arasındaki rota oluşturulacak. Rus askerleri bu rotanın korunması için yeniden konuşlandırılacak.
- Yerinden edilmişler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kontrolünde Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelere dönecek.
- Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım koridoru açılacak.
- Taraflar arasında esir ve cenaze değişimi yapılacak.
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