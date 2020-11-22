Ermenistan yenilgiyi sindiremedi! Çekildikleri Ağdam'ı harabeye çevirdiler

Dağlık Karabağ bölgesindeki Ağdam şehrinden çekilen Ermenistan, geri çekilirken şehri yakıp yıktı.

Rusya'nın arabuluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan güçleri Ağdam şehrini 20 Kasım tarihine kadar tamamen terk etti. Yaklaşık 27 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Ağdam şehrinden geri çekilen Ermeniler, şehirde bulunan yapıları yakıp yıkarak arkalarında harap olmuş bir şehir bıraktı. Ermenilerin çekildiği Ağdam kentinde tek sağlam kalan bina ise Ağdam Cuma Camisi oldu. Kentin harap haldeki durumu Ermenilerin Azerbaycan'a karşı öfkesini gözler önüne serdi.

27 YILDIR İŞGAL ALTINDAYDI

İşgalden önce 143 bin kişinin yaşadığı Ağdam, 23 Temmuz 1993'te Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmiş, şehir nüfusu Azerbaycan'ın doğu bölgelerine göç etmeye zorlanmıştı.

AZERBAYCAN ASKERLERİ 27 YIL SONRA AĞDAM'DA

Anlaşma kapsamında Ağdam'dan çıkan Ermenistan askerleri bölgeye Azerbaycan'a bıraktı. Bu kapsamda Azerbaycan 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.

DAĞLIK KARABAĞ ANLAŞMASININ MADDELERİ