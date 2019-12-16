Ertekin: "Ligin ilk yarısını hedeflediğimiz yerde bitirdik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ertekin: 'Ligin ilk yarısını hedeflediğimiz yerde bitirdik' - Son Dakika Spor

Ertekin: "Ligin ilk yarısını hedeflediğimiz yerde bitirdik"

6 saat önce

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmail Ertekin, ligde ilk yarıyı istedikleri yerde bitirdiklerini söyledi.

Ertekin:

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmail Ertekin, ligde ilk yarıyı istedikleri yerde bitirdiklerini söyledi.


Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Ziraat Türkiye Kupasında perşembe günü Mümin Özkasap Stadı'nda ağırlayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Topladıkları 42 puanın az bir puan olmadığını ifade eden Ertekin, "Ligin ilk yarısında hedefimize ulaşmış pozisyondayız ama son üç maça baktığınızda üzüntümüz sonsuz. Son üç maçta kaybettiğimiz puanlar bizi büyük bir avantajdan etti. Genel çerçevede düşünürsek ligin ilk yarısını 2 puan farkla lider kapattık. O yönden bir sorun yokmuş gibi gözükmesine rağmen sezonun son üç maçında puan kayıpları bizi üzdü. Bunlar futbolda var. Sezon sonunda ligi ilk yarıda bitirdiğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Bütün ana amacımız bu. Böyle başladık böyle bitireceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.


Sözlerinin sonunda Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında karşılaşacakları Kayserispor karşılaşmasına değinen Ertekin, "Ziraat Türkiye Kupasında da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti gösterip rakibimizi elemek için uğraşacağız" dedi. - MANİSA

Türkiye Kupası, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:14 Kaynak: İHA
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