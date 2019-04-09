Son Dakika Haberleri: Erü Hastanelerinin Sağlık Turizmindeki Başarısı Anlatıldı

Erü Hastanelerinin Sağlık Turizmindeki Başarısı Anlatıldı

57 dakika önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri temsilcileri, Hestourexs 3. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongresine katıldı.

Erü Hastanelerinin Sağlık Turizmindeki Başarısı Anlatıldı, System.String[]
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri temsilcileri, Hestourexs 3. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongresine katıldı.

Antalya ANFAŞ Fuar alanında 4- 7 Nisan'da düzenlenen ve uluslararası iş geliştirme platformu özelliğine sahip kongreye sektör profesyonelleri katıldı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Anadolu Sağlık Turizmi Derneği'nin (ASTUDER) koordinasyonluğunda gerçekleşen kongrede Sivas, Kayseri ve Yozgat'tan 13 kuruluş yer aldı.

ERÜ Hastaneleri kongre ve fuar kapsamında stant kurarak bilgilendirme yaptı. Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, ERÜ'nün standına yoğun ilgi gösterdi.

Kongrede, " Türkiye'de sağlık turizmi, ERÜ Hastaneleri örneği" anlatıldı. Litvanya, Kazakistan, Rusya, Moldova, İran, Arnavutluk ve Azerbaycan heyetleriyle ERÜ Hastaneleri arasında ikili görüşmeler yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:01 Kaynak: AA

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