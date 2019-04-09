Erü Hastanelerinin Sağlık Turizmindeki Başarısı Anlatıldı
57 dakika önce
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri temsilcileri, Hestourexs 3. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongresine katıldı.
Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) Hastaneleri temsilcileri, Hestourexs 3. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongresine katıldı. Antalya
ANFAŞ Fuar alanında 4- 7 Nisan
'da düzenlenen ve uluslararası iş geliştirme platformu özelliğine sahip kongreye sektör profesyonelleri katıldı.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri
Yatırım Destek Ofisi ve Anadolu Sağlık Turizmi Derneği'nin (ASTUDER) koordinasyonluğunda gerçekleşen kongrede Sivas
, Kayseri ve Yozgat
'tan 13 kuruluş yer aldı.
ERÜ Hastaneleri kongre ve fuar kapsamında stant kurarak bilgilendirme yaptı. Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, ERÜ'nün standına yoğun ilgi gösterdi.
Kongrede, " Türkiye
'de sağlık turizmi, ERÜ Hastaneleri örneği" anlatıldı. Litvanya
, Kazakistan
, Rusya
, Moldova
, İran
, Arnavutluk
ve Azerbaycan
heyetleriyle ERÜ Hastaneleri arasında ikili görüşmeler yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:01 Kaynak: AA
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