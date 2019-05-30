Erzincan'da afet hizmet grubu planları tamamlandı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir, Erzincan'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen afet hizmet grubu planlarının tamamlandığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir, Erzincan'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen afet hizmet grubu planlarının tamamlandığını belirtti.



Aydemir açıklamasında, "Türkiye Afet Müdahale Planının amacı, afet ve acil durumlarda afet etki alanındaki tüm kamu ve özel mülkiyet binalarında hasar tespit, enkaz kaldırma ve alt yapı hizmetlerine ilişkin çalışmalarda görev alacak, merkezi birimler (koordine eden, düzenleyen, denetleyen) ve uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör ile STK'ların rolleri ve sorumluluklarını tanımlamak; afet öncesi, esnası ve sonrasında olmak üzere hasar tespit hizmetlerinin esaslarını belirlemektir. Bahse konu planlar hazırlanırken ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ve destek grubu illerimizden (Adıyaman, Elazığ, Malatya, Tunceli, Giresun, Bayburt) afet planlarında görev alacak insan kaynağı, makine-ekipman ve haberleşme kaynakları temin edilerek plana işlenmiştir. Olası bir afet anında planda görev alan kişilerin iletişim bilgileri liste halinde plana işlenerek ulaşılabilir olmaları sağlanmıştır." dedi.



Aydemir, Erzincan'ın 1. derece deprem bölgesi olması sebebiyle söz konusu planların daha da önem kazandığını ifade ederek, "Bu doğrultuda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak ana ve destek çözüm ortağı olan müdürlüğümüz tarafından Yerel Düzey Hasar Tespit Hizmet Grubu Planı, Yerel Düzey Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu Planı, Yerel Düzey Alt Yapı Hizmet Grubu Planı afet müdahale planları hazırlanarak Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilmiştir." diye konuştu. - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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