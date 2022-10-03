Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi

Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

03.10.2022 07:59

Erzincan'da Sivas Karayolu Kızıldağ mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 21 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan- Sivas Karayolu Kızıldağ mevkiinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Bursa'dan Tunceli'nin Ovacık ilçesine giden, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

21 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç içerisinde bulunan 21 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Erzincan, Refahiye ve Sivas İmralı'daki hastanelere sevk edildi. Kaza yapan midibüste bulunanların Tunceli Ovacık ilçesine cenazeye gittiği öğrenilirken kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hafif yaralanan Haydar Solmaz, "Biz Bursa'dan geliyorduk. Tunceli Ovacık'a gidiyorduk cenaze için. Kaza yaptık. Yaralılarımız var. Fakat ne durumdalar bilemiyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Erzincan, Tunceli, Bursa, Sivas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:43 Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'ı eleştiren kullanıcıya Seren Serengil'den yanıt: İnan kalçası seninkinden yukarıdadır
09:36 Galatasaray'da Mauro Icardı gerçeği! İzinsiz Arjantin'e gittiği öne sürülmüştü
09:33 Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi
09:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi: Büyük ihtimalle mayıs ayı içinde olabilir
09:21 Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi: 7 yaşındaki lösemi hastası Emine'nin tüm masrafları karşılanacak
09:14 Fiyat söylentileri sonrası yerli otomobil TOGG'dan açıklama geldi: Bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz
09:03 Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle görüntülendi
08:55 ABD'den Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidine cevap: Rus askerlerini yok ederiz
05:21 Brezilya'da başkanlık seçiminde ilk turun galibi solcu aday Lula da Silva oldu
08:33 Damadın arkadaşları Müslüm Gürses çaldırdı! Merve Boluğur neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 10:09:23. #1.13#
SON DAKİKA: Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement