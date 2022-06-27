Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Olan Altın Madenini İşleten Şirketten Açıklama: "Solüsyon Döküntüsünün İçerisindeki Siyanür Miktarı Yaklaşık 8 Kilo" - Son Dakika
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Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Olan Altın Madenini İşleten Şirketten Açıklama: "Solüsyon Döküntüsünün İçerisindeki Siyanür Miktarı Yaklaşık 8 Kilo"

27.06.2022 15:32
Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Olan Altın Madenini İşleten Şirketten Açıklama: "Solüsyon Döküntüsünün İçerisindeki Siyanür Miktarı Yaklaşık 8 Kilo"

Erzincan’ın İliç ilçesinde işlettiği altın madeninde yaşanan siyanür sızıntısı nedeniyle 16,4 milyon lira para cezası kesilen Anagold Madencilik’ten yapılan yazılı açıklamada, "Maden sahasında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içerisindeki toplam siyanür miktarı yaklaşık 8 kg’dır. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara göre tonlarca siyanür döküntüsü olduğu ve Fırat Nehri'ni etkilediği iddiaları tamamen yanlıştır" denildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde işlettiği altın madeninde yaşanan siyanür sızıntısı nedeniyle 16,4 milyon lira para cezası kesilen Anagold Madencilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Maden sahasında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içerisindeki toplam siyanür miktarı yaklaşık 8 kg'dır. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara göre tonlarca siyanür döküntüsü olduğu ve Fırat Nehri'ni etkilediği iddiaları tamamen yanlıştır" denildi.

Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyünde işlettiği altın madeninde, siyanürlü atık su borusunun patladığı öne sürülmüş, şirket hakkında İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Başsavcılığın açtığı soruşma kapsamında ilçe jandarma komutanlığı tarafından oluşturulan bir ekip, 22 Haziran 2022 günü bölgeye giderek incelemelerde bulunmuş, Anagold Madencilik'e çevre kirliliğine neden olduğu için 16 milyon 441 bin TL idari para cezası verilmişti.

"MADEN SAHASINDA GERÇEKLEŞEN SOLÜSYON DÖKÜNTÜSÜNÜN İÇERİSİNDEKİ TOPLAM SİYANÜR MİKTARI YAKLAŞIK 8 KG'DIR"

Anagold Madencilik, olayla ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"21 Haziran 2022 günü, maden operasyon sahasında seyreltilmiş siyanür içeren bir solüsyon döküntüsü meydana gelmiştir. Döküntü hızlı bir şekilde temizlenmiş ve bu olay derhal Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirilmiştir. Maden sahasında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içerisindeki toplam siyanür miktarı yaklaşık 8 kg'dır. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara göre tonlarca siyanür döküntüsü olduğu ve Fırat Nehri'ni etkilediği iddiaları tamamen yanlıştır…

Anagold, Çöpler Altın Madeni'ne bugüne kadar 1,75 milyar ABD doları yatırım yaparak ülkemize kazandırdığı tesis ile yöre halkına ve Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır…

Anagold, devletten sonra bölgedeki en büyük işveren ve yatırımcı olup, ilgili mevzuat ve uluslararası standartlara tamamen uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdüreceğini taahhüt ederek, Türkiye ekonomisine ve yerel ekonomiye değer katmaya devam edecektir."

Şirket sızan siyanürün 8 kilo olduğunu açıkladı. Ancak maden sahasındaki sızıntıya ilişkin ortaya çıkan görüntülerin ardından, siyanürlü su sızıntısının 20 ton olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Şirket, açıklamasında siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı iddialarını reddetti. Fakat sızıntıya ilişkin Fırat Nehri'nden fotoğraflar paylaşılmıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu fotoğraflardan birini sosyal medyada hesabında yayınlamış ve "Fırat'ı, suyumuzu, toprağımızı siyanürle zehirlediler; iktidar seyrediyor. Suyumuza, toprağımıza, doğamıza sahip çıkamayan iktidar, 'para cezası kestik' demekle yetiniyor. Ey gafiller, bu vatanın bir karış toprağı sizin kıymet verdiğiniz dolarlardan kat be kat değerlidir" demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise sosyal medya paylaşımında şunları kaydetmişti:

"10 Haziran'da İliç'teki maden ocağına giderek basın açıklaması yapmıştık. 'Burası ölüm saçıyor' demiştik. 20 ton siyanür toprağa ve Fırat Nehri'ne karıştı. Bir defa da uyarılarımızı dinleyin de bunları yaşamayalım. Ama bilesiniz ki sorumlular er geç hesap verecek."

Kazdağları Ekoloji Platformu'nun yaptığı paylaşımda "Hiçbir kamu yararı olmayan, sadece şirketleri zengin eden altın madenciliği ülkenin her köşesinde ölüm saçmaya devam ediyor" denilirken KESK'e bağlı Tarım-Orkam Sen'den yapılan paylaşımda sızıntıya şöyle tepki gösterildi:

"Erzincan İliç'te Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold altın madeninde, patlayan siyanür borusu Fırat Nehri'ne aktı, 20 ton siyanürlü su Fırat Nehri üzerinde kurulan İliç Barajı'na karıştı."

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Kaynak: ANKA

Fırat Nehri, Erzincan, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Olan Altın Madenini İşleten Şirketten Açıklama: 'Solüsyon Döküntüsünün İçerisindeki Siyanür Miktarı Yaklaşık 8 Kilo' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Olan Altın Madenini İşleten Şirketten Açıklama: "Solüsyon Döküntüsünün İçerisindeki Siyanür Miktarı Yaklaşık 8 Kilo" - Son Dakika
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