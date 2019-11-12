Erzincan'dan dünyanın dört bir yanına meyve suyu ihracatı

Erzincan'da faaliyet gösteren bir fabrika, çeşitli bölgelerden temin edilen 25 çeşit meyveyi işledikten sonra, meyve suyu ve meyve suyu konsantresi olarak ihraç ediyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplanan meyveler, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gıda firmasının 2004 yılında kurduğu tesiste işleniyor.

Meyve suyu ve meyve suyu konsantresi haline getirilen 25 çeşit meyve, Kanada, Kore, İsrail, Moğolistan, ABD, Hindistan ve Japonya'nın aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülkeye satılıyor.

İspanya ve Fransa'ya da meyve püresi ve püre konsantresi gönderen firma, üretiminin yüzde 98'ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Yılda 70 bin ton meyvenin işlendiği tesiste 150 personel 3 vardiya halinde çalışıyor.

"17 milyon dolarlık ihracata ulaştık"

Tunay Gıda Fabrikasının Genel Müdürü Gonca Kırtıloğlu Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünlerinin yüzde 80'inin organik olarak yetiştirildiğini söyledi.

Yaklaşık 17 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Demir, "Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine, ABD, Güney Kore, Japonya pazarlarına ürün sağlıyoruz. Her yıl yaklaşık yüzde 10 büyüyen pazar payına sahibiz. İhraç ettiğimiz ürünler, ağırlıklı olarak NFC meyve suları, berrak konsantreler, püre ve püre konsantre cinsinden ürünler." dedi.

Demir, Avrupa Birliği ülkelerinde çoğunlukla yüzde 100 taze sıkma olarak bilinen NFC meyve suyunun tüketildiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Fransa ve Almanya her zaman için büyüyen pazarımız. ABD'ye geçtiğimiz yıllarda yüklü miktarlarda berrak nar, elma konsantresi ile Miami'ye kadar NFC direk sıkılmış nar ihracatımız bulunuyor. Kore pazarı, 2-3 yıl içinde büyük oranlarda büyüme katederek NFC nar suyunda öncelik kazanan pazarlarımızdan biri."