Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı Açıklaması - Son Dakika

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı sosyal medyada hedef alan ifadeleri kınadı.

Tanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Son Başbakanımız Binali Yıldırım'ın saygıdeğer eşi Semiha Yıldırım hanımefendiyi hedef alan ahlaksız sözlü saldırıyı kınıyorum. Kendileri öncelikle bir anne ve son derece mütevazi bir Anadolu hanımefendisidir. Üslubu, tavrı, samimiyetiyle her zaman eşinin yanında olmuştur." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki paylaşımlara da değinen Tanoğlu, "Sosyal medyanın, kişilik haklarına saldırı mecrasına dönüşmesini asla kabul etmeyeceğiz ve bunu normalleştirme çabalarına da izin vermeyeceğiz." dedi.