Erzurum 1. OSB Mesleki Eğitim Merkezi açıldı - Son Dakika

Erzurum 1. OSB Mesleki Eğitim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı' kapsamında Erzurum'a bağlanarak, 1. Organize Sanayi Bölgesindeki Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mesleki Teknik Eğitim Merkezleri'nde geçen yıla oranla yüzde 463'lük artışla 3 bin 116'ya yükseldiğini söyledi.

Kentte 3 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu ifade eden Memiş, "Erzurum, hayvancılıkta olduğu gibi sizlerin de destekleriyle sanayide de zirve kent olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." dedi.

Memiş, kentte 3'ü müstakil, 42'si Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde olmak üzere 45 Mesleki Eğitim Merkezi bulunduğu bilgisini paylaştı.

Memiş'in konuşmasının ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Urkuç, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, iş adamları ve diğer ilgililerce merkezin kurdelesi kesildi.