Son Dakika Haberleri: Erzurum'da "23 Temmuz Bisiklet Yarışı" yapıldı
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Erzurum'da "23 Temmuz Bisiklet Yarışı" yapıldı

2 saat önce

Erzurum'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişi ve Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla "23 Temmuz Bisiklet Yarışı" yapıldı.

Erzurum'da
Erzurum'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişi ve Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla "23 Temmuz Bisiklet Yarışı" yapıldı.
Erzurum Valiliği öncülüğünde kentte düzenlenen etkinlikler kapsamında, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünce organize edilen yarışa 50 sporcu katıldı.
Yakutiye ilçesindeki Erzurum Kalesi önünde hazırlanan alana gelen ve yarışa başlayan sporcular, güvenlik önlemleri eşliğinde Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'na kadar pedal çevirdi.
Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, gençler kategorisinde Önder Demir birinci, Abdullah Bakırcı ikinci ve Bilal Meral üçüncü olurken 35 yaş üstü kategorisinde ise Ömer Faruk Özler birinci, Gürkan Sönmez ikinci ve Yakup Koptaş da üçüncü oldu.
Erzurum Valisi Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü dolasıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.
Memiş, Milli Mücadele ile ilgili farkındalığın oluşturulması amacıyla bisiklet yarışının düzenlendiğini belirterek, gerçekleştirilen bütün organizasyonların Erzurum'u tanıtmaya yönelik olduğunu vurguladı.
Erzurum'un, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı il olduğunu vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:
"Erzurum bir gazi şehri ve kendisini ispatlamış bir kenttir. Erzurum, Cumhuriyetin kuruluşunu sağlamış ve emperyalist güçlere kapıyı kapatmıştır. Bu nedenle Erzurumla gurur duyuyoruz. Erzurum 15 Temmuz gecesinde de yüz binlerce insanıyla sokağa çıkan ilk kenttir. Anayasayı ve demokrasiyi koruyan ve yanında olduğunu gösteren bir yerdir. Hain darbe teşebbüsü karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duran ve onun söylemi ile yeniden Cumhuriyete sahip çıkmış ve destan yazmış bir kenttir."
Bisiklet Yarışı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:41 Kaynak: AA
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