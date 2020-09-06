Erzurum'da AK Parti Palandöken ve Yakutiye ilçe kongreleri düzenlendi - Son Dakika

Erzurum'da, AK Parti Palandöken ve Yakutiye ilçe kongreleri düzenlendi.

Palandöken ilçesine bağlı Atlama Kuleleri'nde düzenlenen AK Parti Palandöken 5. Olağan İlçe Kongresi'ne Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve partililer katıldı.

Yakutiye ilçesine bağlı Aziziye Anıtı'nda da partinin 5. Olağan Yakutiye İlçe Kongresi düzenlendi.

Kongrelerde, AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığın Haktan Ömeroğlu, Yakutiye AK Parti İlçe Başkanlığına ise Recep Aydın tekrardan seçildi.

Kongrelere katılan Sekmen kentin gelişimiyle ilgili süreci anlattı.

Kurucu Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği istikamette ülkenin yarınları için koşturduklarını anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Türkiye bundan 20 yıl önceki Türkiye olmadığı gibi, Erzurum'da dünkü Erzurum değil. Hükümetlerimizin genel anlamda yaptığı yatırımları adeta taçlandırdığımız yerel hizmetlerimizle topyekün bir gelişim ve değişim süreci yaşıyoruz. Bugüne kadar tüm teşkilatlarımızla birlikte nasıl ki tek bir yumruk halinde Erzurum için kenetlendiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz."