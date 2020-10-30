Erzurum'da curling heyecanı - Son Dakika

Erzurum'da curling heyecanı

30.10.2020 20:00
Erzurum'da curling heyecanı, System.String[]

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 2'nci lig yükselme müsabakaları başladı.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 2'nci lig yükselme müsabakaları başladı. Oldukça çekişmeli geçen maçlar, büyük bir heyecan içinde devam ediyor.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da düzenlenen maçlara Erzurum, Kocaeli, Ankara ve Samsun'dan 3'ü kadın olmak üzere toplam 13 kulüp katılıyor. 65 sporcunun buzda ter döktüğü ve 28 Ekim'de başlayan yükselme müsabakaları, 1 Kasım'da sona erecek. Maçlar sonunda Süper Lig'e çıkan 3 kadın ve 3 erkek takımı belirlenecek. Maçların pandemi kuralları alınarak yapıldığını ifade eden Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin, "Erzurum'a gelen 65 sporcu buzda büyük bir mücadele veriyor. Türkiye Curling Federasyonu'nun ülke genelinde 4 ligi var. 18 Ekim - 1 Kasım tarileri 2'inci lig yükselme müsabakalarını yapıyoruz. Maçlara katılan kulüplere süpürge, ayakkabı ve pantolon olmak üzere malzemelerini biz verdik. Yarı final cumartesi, final maçları ise 1 Ekim Pazar günü yapılacak. Maçlara tüm Erzurum halkını davet ediyoruz" diye konuştu.

Turnuvanın çok renkli geçtiğini ifade eden beden eğitimi öğretmeni Zeyit Palabıyık, "Curling Federasyonu'nun 2020-2021 faaliyet prgramında yeralan 2'nci lig yükselme maçlarında Eğitimgücü olarak mücadele ettik. İki rakibimizede yenilerek turnuvayı erken bıraktık. Çok güzeldi, emeği geçen herkese teşekkürler. Çok keyifli bir spor. İlk bakışta itici gelebiliyor ama içine girildiğiniz zaman adrenalini iyi, keyif verici. Bana göre satrancın buzdaki hali. Stratejiler var, uygulanacak şeyler var. 7'den 70 herkesin yapabileceği bir spor" dedi.Curling sporuna hobi olarak başladığını ve buralara kadar geldiğini belirten ve turunvaya Ankara'dan katılan Avukat Gökhan Çiçek ise şunları söyledi:

"Çok eğlenceli bir spor. Turnuvada şu ana kadar iki maç yaptık ikisini de kazandık, önümüzdeki maçı da kazanırsak inşallah yarı finale çıkacağız. Curling çok eğlenceli, eğlenceli olmasının yanında stratejiye, akıla dayalı bir spor. Yaş sınırı olmadan oynanabilecek spor. Yani 7 yaşındaki bir çocukla 70 yaşındaki birisi rahatlıkla bu sporu aynı performansı göstererek oynayabilir. O yüzden burada yaş sınırı olmaksızın her yaştan rakiple karyılaşabiliyoruz. Geçen maçta 14 yaşındaki genç arkadaşlarımızla, bugün 60 yaşındaki arkadaşlarımızla birlikte oynadık."

- Erzurum
Erzurum'da curling heyecanı
Erzurum'da curling heyecanı
Erzurum'da curling heyecanı
Erzurum'da curling heyecanı
Erzurum'da curling heyecanı
Erzurum'da curling heyecanı
Erzurum'da curling heyecanı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erzurum'da curling heyecanı - Son Dakika Spor


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