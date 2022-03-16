Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi - Son Dakika

Erzurum'da, şehit yakınları ve gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik Konferans Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilecek şehit ve gazilerin öz geçmişleri okundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzun zamandır terörle mücadele ettiğini söyledi.

Kendisinin de meslek hayatı boyunca bu mücadelenin içinde olduğunu belirten Memiş, "Bu ülkenin daha fazla gelişmemesi için uğraşan taşeronlara karşı yürütülen mücadele var. Nice şehitlerimiz, gazilerimiz var. Neredeyse 2 trilyon dolar harcama oldu. Bu harcamayı sanayileşme ya da başka bir şey için kullansak bu ülke ne hale gelirdi." dedi.

Memiş, millet olmanın önemine işaret ederek, "Biz devlet ve millet olmanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Vatanın bölünmez bütünlüğü için bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz, az kaldı inşallah. Devlet her zaman 18 yaşında ve dinamiktir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar kalacaktır." diye konuştu.

Şehit ve gazilere mahçup olmamak için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Onlara minnettarız, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor, gencecik insanların hayatını kaybetmesi tarif edilir gibi değil. Burada da imdadımıza milletimiz ve dini değerlerimiz geliyor, çünkü şehadet makamı bizim için çok değerli. Biz materyalist felsefe ile yaşayan bir toplum değiliz, inançları sağlam toplumuz, dolayısıyla bu bizi bir nebze olsa rahatlatan unsurdur. Biz bütün kurumlarımızla gece gündüz hem havadan SİHA'larla, İHA'larla sürekli arazideyiz. Erzurum ve bölgede büyük bir mücadele sürdürüyoruz. Bugün Erzurum il sınırı içinde bir tane bile terörist unsur kalmamıştır Allah'ın izniyle de kalmayacaktır. Terörle mücadeledeki düsturumuz sıfır tolerans, sıfır tavizdir."

Konuşmaların ardından törene katılan şehit yakınları ve gazilere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Programa, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve çeşitli derneklerin temsilcileri katıldı.