Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi

16.03.2022 15:33
Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi

Erzurum'da, şehit yakınları ve gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Erzurum'da, şehit yakınları ve gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik Konferans Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilecek şehit ve gazilerin öz geçmişleri okundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzun zamandır terörle mücadele ettiğini söyledi.

Kendisinin de meslek hayatı boyunca bu mücadelenin içinde olduğunu belirten Memiş, "Bu ülkenin daha fazla gelişmemesi için uğraşan taşeronlara karşı yürütülen mücadele var. Nice şehitlerimiz, gazilerimiz var. Neredeyse 2 trilyon dolar harcama oldu. Bu harcamayı sanayileşme ya da başka bir şey için kullansak bu ülke ne hale gelirdi." dedi.

Memiş, millet olmanın önemine işaret ederek, "Biz devlet ve millet olmanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Vatanın bölünmez bütünlüğü için bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz, az kaldı inşallah. Devlet her zaman 18 yaşında ve dinamiktir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar kalacaktır." diye konuştu.

Şehit ve gazilere mahçup olmamak için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Onlara minnettarız, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor, gencecik insanların hayatını kaybetmesi tarif edilir gibi değil. Burada da imdadımıza milletimiz ve dini değerlerimiz geliyor, çünkü şehadet makamı bizim için çok değerli. Biz materyalist felsefe ile yaşayan bir toplum değiliz, inançları sağlam toplumuz, dolayısıyla bu bizi bir nebze olsa rahatlatan unsurdur. Biz bütün kurumlarımızla gece gündüz hem havadan SİHA'larla, İHA'larla sürekli arazideyiz. Erzurum ve bölgede büyük bir mücadele sürdürüyoruz. Bugün Erzurum il sınırı içinde bir tane bile terörist unsur kalmamıştır Allah'ın izniyle de kalmayacaktır. Terörle mücadeledeki düsturumuz sıfır tolerans, sıfır tavizdir."

Konuşmaların ardından törene katılan şehit yakınları ve gazilere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Programa, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve çeşitli derneklerin temsilcileri katıldı.

Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi
Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi
Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi
Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek Şehidin ailesine dövlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi Şehidin ailesine dövlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Erzurum, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:39 Bekir Bozdağ: İyi hal indirimi toplumda infiale yol açıyor, benim de vicdanım rahatsız
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
15:30 Ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak! Son gün 31 Aralık
15:27 Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı
15:26 Ukrayna'da feci kaza! Sivilleri tahliye eden araçlar çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
15:26 Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı!
15:24 Rusya 140 milyar dolarlık altın rezervini elden çıkartabilir mi? Akıllara Türkiye-İran örneği geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:01:07. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement