Erzurum'da kurulacak Kış Test Merkezi stratejik ürünlerin testini yurt içinde yapacak - Son Dakika

Erzurum'da kurulacak Kış Test Merkezi stratejik ürünlerin testini yurt içinde yapacak

21.04.2021 11:07
Erzurum'da kurulacak Kış Test Merkezi stratejik ürünlerin testini yurt içinde yapacak, System.String[]

Doğu Anadolu'nun bilim üssü Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent'te kurulum aşamasına geçilen Kış Test Merkezi ile özellikle stratejik alandaki ürünlerin Türkiye'de test edilmesi amaçlanıyor.

Doğu Anadolu'nun bilim üssü Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent'te kurulum aşamasına geçilen Kış Test Merkezi ile özellikle stratejik alandaki ürünlerin Türkiye'de test edilmesi amaçlanıyor.

ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, AA muhabirine, 2010'da kurulan teknokentte 100 civarında firmanın, başta yazılım olmak üzere sağlık, ortopedi, biyoteknoloji, tarım, hayvancılık, mühendislik ve inşaat gibi birçok alanda çalışma yürüttüğünü belirtti. Çelik, firmalara her türlü proje, uzman desteği verdiklerini, özellikle büyük firmaların burada şirket açmalarını istediklerini aktardı.

Devletin firmalara sağladığı birçok konudaki kolaylığa işaret eden Çelik, "Amacımız katma değeri yüksek ürünlerin burada üretilmesidir. Hocalarla işverenleri bir araya getirerek üniversitenin bilgi birikiminin aktarılmasını sağlıyoruz. Ortak projeler yapılmasına destekler veriyoruz. Bunun için de sürekli olarak eğitimler düzenliyoruz." dedi.

Doğu Anadolu'ya ve Erzurum'a özgü çok özel projelerinin olduğunu ifade eden Çelik, "Tekno Girişim" adını verdikleri çalışmayla, iş fikri olan insanların projelerini alıp inceleyip yol göstererek TÜBİTAK'a gönderdiklerini, bunlardan beğenilenlerin üretime başladığını belirterek, "Bu şekilde birçok proje bulunmakta" diye konuştu.

"Bölge teknokenti olmak istiyoruz"

Patent konusuna ciddi anlamda önem verdiklerini ifade eden Çelik, 60 yıllık üniversitede 2017'ye kadar 17 projenin patent başvurusunda bulunulduğunu, şu anda bunun 100'un üzerine çıktığına, daha da artacağına işaret etti.

Hem bölge hem de Erzurum açısından gelecekle ilgili hayallerinin bulunduğunu ifade eden Çelik, bu anlamda, İllerde Kuluçka Merkezi çalışmalarını bulunduğunu belirtti.

ATA Teknokent'i bölgeye açmak isteklerini ifade eden Çelik, "Yapacağımız çalışmayla Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars gibi yerlerde kuluçka merkezi kurulabilecek. Bunlar da bize bağlı olarak çalışabilir. Ağrı'daki bir işletmeci orada Teknokent'te firma kurabiliyor. Şu anda kuramıyor ama o gerçekleştiği zaman kuracak. Bize bağlı olarak çalışacaklar. Çünkü biz bölge teknokenti olmak istiyoruz." diye konuştu.

"AR-GE Kafe kuruluyoruz"

Çelik, ATA Teknokent'te AR-GE Kafe projelerinin bulunduğunu anlatarak bunun da girişimci ve sanayici için önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Üniversitede büyük bir alanı ona kafe için dizayn edeceklerini söyleyen Çelik, "Projesi üzerinde çalışıyoruz. Burada hocalar olacak. Öğrenciler olacak. Şehir olacak. Şehirdeki bütün sivil toplum kuruluşları olacak. Gelip burada sohbet edecekler. Biz bu sohbetler sonunda proje fikirlerinin çıkmasını istiyoruz." dedi.

"Türkiye'de ilk olacak"

Türkiye için önemli olan büyük bir proje üzerinde çalıştıkların ifade eden Çelik, Kış Test Merkezi çalışmasının hem beyin göçü bakımından hem de istihdam açısından kıymetli olduğunu belirtti.

Merkezin hem askeri hem de sivil alanda hizmet verebileceğine dikkati çeken Çelik şunları kaydetti:

"Merkezimizde askeri ve sivil alanda üretilecek malzemelerin kış şartlarına uygunluğu test edilecek. Şu anda Türkiye'de böyle bir test merkezi yok. İşte lastik üretiyorsunuz, yurt dışına gönderiliyor. Bir jeneratör üretiyorsunuz, 2 bin rakımda nasıl çalışıyor bu bilinmiyor. İHA'lar, SİHA'lar, bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Burası o konuda çok uygun. Bunların yerleri de belirlendi. Rektörümüz tarafından yer tahsisi yapıldı. Bununla ilgili fizibilite çalışması devam ediyor. Çeşitli firmalarla görüşmeler yaptık, geri dönüşler oldu. Bazı firmalar testlerini Erzurum'da yaptıracağını bildirdi."

Projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletildiğini ve olumlu geri dönüşün ardından fizibilitenin yapılacağını belirten Çelik, "Türkiye'de ilk olacak. Özellikle bizim stratejik alanda üretilen ürünlerimizin Türkiye'de test edilmesini inşallah sağlayacağız. Buradaki beyinlerin başka yerleri gitmesini önlüyoruz. İstihdama büyük katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Çelik, lisans üstü seviyede bir laboratuvar kurmak istediklerini, yüksek lisans ve doktora tezlerinin burada yapılmasını arzu ettiklerini, bununla ilgili çalışmalarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu, Türkiye, Erzurum, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Erzurum'da kurulacak Kış Test Merkezi stratejik ürünlerin testini yurt içinde yapacak - Son Dakika


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