Erzurum'da organ nakli dini, hukuki ve bilimsel yönleriyle ele alındı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Erzurum'da organ nakli dini, hukuki ve bilimsel yönleriyle ele alındı - Son Dakika

Erzurum'da organ nakli dini, hukuki ve bilimsel yönleriyle ele alındı

7 saat önce

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Transplantasyon Öğrenci Kulübünce (Atatx) "Bilimsel, Hukuki ve Dini Yönleriyle Transplantasyon Kongre"si düzenlendi.

Erzurum'da organ nakli dini, hukuki ve bilimsel yönleriyle ele alındı, System.String[]

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Transplantasyon Öğrenci Kulübünce (Atatx) "Bilimsel, Hukuki ve Dini Yönleriyle Transplantasyon Kongre"si düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin çeşitli illerinden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen kongre, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu'nun oturum başkanlığını yaptığı kongre, Türkiye Organ Nakli Koordinatörleri Koordinasyon Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Uluğ Eldegez ile diğer katılımcıların sunumuyla devam etti.

Yarın sona erecek ve organ naklinde tecrübeli doktorların deneyimlerini paylaşacağı kongrede, organ naklinin bilimsel, hukuki ve dini yönleri ele alınıyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk, kongrede yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 yıl önce kurulan Atatx Kulübü'nün organ bağışı ve naklini anlatmak amacıyla yola çıktığını söyledi.

Öncelikle kulüp üyelerine organ nakli bağışı ve önemi hakkında çeşitli eğitimler verdiklerini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Kulüp üyesi öğrencilerine organ naklinin önemiyle ilgili eğitimler verip sahada insanları organ nakli konusunda eğitmelerini istedik. Gençlerde büyük enerji var. Çok sayıda toplantı yaptılar ve bu emekleri sonucu geçen yıl 250 civarında gönüllü organ bağışı aldılar. Hem kendi sınıf arkadaşlarına hem de üniversite öğrencilerini bilgilendirdiler ve son olarak da böylesine güzel bir kongre tertip ettiler. "

Öztürk, kongrede emeği geçenlere ve katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kongreye Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Atatürk Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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