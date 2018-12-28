Erzurum'da Turizm

Erzurum
, şehir merkezine yakın modern kayak tesisleri, doğası, kültürü, tarihi, mutfağı, hoşgörüsü ve misafirperverliği ile ziyaretçilere güzel bir kış tatili yapma fırsatı vadediyor.
Erzurum Dedeman Oteli, kentte kış turizmi başta olmak üzere tüm yıla turizm faaliyetlerini yaymak ve yatırımcıları çekmek için bölgede basın mensuplarını ağırladı.
Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Erzurum denilince Dedeman Grubu'nda hep farklı bir duygu, farklı bir algı vardır. Bunu gururla söylüyorum, Palandöken
Dağı bir kayak destinasyonu olarak biliniyorsa ve ülkemizdeki ilk üç kayak merkezinin içerisinde yer alıyorsa bunda bizim emeğimiz çok fazla.
Dağdaki ilk marka oteli biz açtık, bu dağdaki teleferikleri, liftleri 90'lı yıllarda biz yaptık ve 5-6 yıl önce de Kayak Federasyonu'na devrettik. Şu an Palandöken Dağı'nda iki otelimiz ve pek çok çalışanımız var. Buraya gelen insanların yarattığı katma değer ile hem Erzurum hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz." dedi.
Akçakaya, Türkiye
'nin son 4 yılda ciddi badireler atlattığını, bu dönemde birçok firma küçülme yada yatırımlarını durdurma kararına giderken Dedeman Grubu olarak Tokat
başta olmak üzere Trabzon
, Elazığ
, Eskişehir
ve İstanbul
'da 6 otel açtıklarını söyledi.
Türkiye'nin turizmdeki olağanüstü potansiyeline inandıkları ve bu ülkenin firması oldukları için yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Akçakaya, "Ekonomik şartlara bakmaksızın Erzurum'daki iki otelimizi yenileme kararı aldık ve bu yenileme için yaklaşık 20 milyon dolar bütçe ayırdık. Bu yatırımı hem Erzurum'un hemde ülkemizin turizm potansiyeline güvendiğimiz için yapma kararı aldık." diye konuştu.
Erzurum Dedeman Oteli Genel Müdürü Serkan
Ersoy da Erzurum'un olağanüstü turizm potansiyeline sahip olduğuna, bunun iyi tanıtılması gerektiğine dikkati çekerek "Türkiye'de gerçekleşen ulusal ve uluslararası yarışların büyük çoğunluğu Erzurum'da yapılıyor. Bu bağlamda Kayak Federasyonu'nun Ankara
'dan sonraki ana merkezi burada. Zaten kayak sporuyla ilgilenen herkes Palandöken'deki pist uzunluğu ve modernliği ile kar kalitesinin bilincinde. Bilinçli olarak buraya geliyor." ifadesini kullandı.
Yüksek irtifa kamplarına yoğun ilgi
Ersoy, Erzurum'da sadece kış turizmine bağlı kalmamak gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:
"Burası yüksek irtifa kampçılığı içinde olağanüstü kıymeti olan lokasyon. Erzurum Büyükşehir Belediyesi de yüksek irtifa kampçılığı için 22 saha yaparak profesyonel futbol takımlarının hizmetine sundu. Yaz aylarında, Süper Toto Süper Lig ve alt liglerden birçok takımın yanısıra yurt dışından da önemli takımlar yüksek irtifa kampı için buraya geliyorlar. Bu durum kış dönemi dışında yaz aylarında da doluluk oranımızı ciddi ölçüde artırdı. Bu artış hem biz yatırımcılara hemde bölge halkına önemli katkı sağladı."
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok
da Erzurum'un 7 bin yıllık tarihi ile Anadolu'nun önsözü olduğunu işaret ederek, "Havalimanı ile kayak pistleri arasındaki mesafenin yakınlığı açısından dünyada ilk sırada oluşu Erzurum'u kış turizminde farklı kılıyor. Ayrıca Erzurum Ejder 3200 kayak merkezi her keseye uygun şartları ile Türkiye ve dünyadaki birçok merkezden daha ekonomik kabul edilmiş, buda ilgiliyi artırmıştır." diye konuştu.