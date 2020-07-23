Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümünde F-16'ların gösterisi nefes kesti - Son Dakika

Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü kutlama etkinliklerinde, F-16'lar kent üzerinde gösteri uçuşu yaptı, tiyatrocular "Erzurum Kongresi"ni canlandırdı.

Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 101. yılında, Kongre Binası'nda "Erzurum Kongresi"ni canlandırdı.

Ardından protokol üyeleri ile katılımcılar, Kongre Binası bahçesinde, kent üzerinde gösteri yapan F-16 uçaklarının gösterisini ilgiyle izledi.

Vali Okay Memiş, gazetecilere, Erzurum Kongresi'nin toplanma sürecini ve alınan kararları anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kongre'nin 101. yıl dönümünü kısa süreli etkinliklerle kutladıklarını ifade eden Memiş, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ilde vali olarak görev yapmaktan onur ve mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Memiş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnet ve rahmetle andı.

Programa CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Divan Kurulu Üyesi Ahmet Kaya ile Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, kurum müdürleri, askeri erkan, gaziler ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.