Erzurum'un 'sakin kenti'nde yazın 30 bin, kışın 3 bin kişi yaşıyor

ERZURUM'un Karadeniz bölgesine komşu ilçelerinden biri olan ve Uluslararası Sakin Kentler Birliğince 'sakin kent' seçilen Uzundere'de yaz aylarında 30 bine çıkan nüfus kışın ise 3 bine kadar düşüyor.

Erzurum'a 87 kilometre uzaklıkta ve 1140 metre rakımıyla kentin en düşük rakımlı ilçesi olan Uzundere, tarihi, doğal güzellikleri ve tarıma elverişli yapısıyla öne çıkıyor. 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyük şelalelerinden birine sahip olan Uzundere, yetiştirilen sebze ve meyvelerle başta Erzurum olmak üzere çevresindeki il ve ilçelerin ihtiyacını karşılıyor. Tortum Gölü, Tortum Şelalesi ve Öşvank Kilisesi bulunan Uzundere, Türkiye'nin de 18'inci sakin kent, ünvanıyla son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi.

KIŞIN 3 BİNE KADAR DÜŞÜR

Nüfusa kayıtlı 55 bin kişi bulunan Uzundere'de Türkiye İstatistik Kurumu'nun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2018 yılı verilerine nüfusu 8 bin 744. İlkbaharla birlikte tersine göçle nüfusu 30 bine kadar çıkan Uzundere'nin nüfusu kışın ise 3 bine kadar düşüyor. İlçenin küçük marka bir yerleşim birimi olduğunu söyleyen Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Adından da anlaşılacağı üzere sakin bir kent. Nüfusumuz 8 bin 744, yazın 30 bin kişinin yaşadığı ilçede kışın nüfus 3 bine kadar düşüyor. Erzurum'un kuzeyinde yumuşak bir iklimi barındırıyor. Mikro klima etkisi gösteren ilçemizde bağ-bahçe, üzüm, elma, incir, meyve sebze üretimi noktasında ciddi bir potansiyelimiz var. Yazın tarlasında bağında bahçesinde çalışan insanımız kışın gurbete çoluk çocuğunun yanına gidiyor. 8 ay hem kendi hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayan vatandaşlar, hasat dönemi sonrası başta İstanbul olmak üzere batı illerine gidiyor. Nüfustaki değişkenlik buradan kaynaklanıyor diye konuştu.

İLÇE TURİZME KAZANDIRILACAK

İlçeyi turizmde önemli bir bölge haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Aktoprak, şunları söyledi

Uzundere tek başına büyük bir rotanın parçası olabilir. Özellikle İsveç ve Kanada'dan gelen seyyahlar, bir rota içinde bizleri de ziyaret ediyor. Bunun yanında Karadeniz turunun lokasyonu olma arzusundayız. Bir gün dahi olsa konaklama yapılabilecek potansiyele sahibiz. Tortum Gölü, Tortum Şelalesi ve Öşvank Kilisesi bunun için yeterli alanlar. 'Sakin kent' bizim için bir markadır. Türkiye'de 18 sakin kentten biri olmak gurur verici. İlçemize gelecek Avrupa Birliği hibe fonlarının ciddi anlamada katkıları olacak. Bunların kısa sürede hayata geçeceğini düşünüyorum.