Erzurum'un sanayi profili Bakan Varank'la değerlendirildi - Son Dakika
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Erzurum'un sanayi profili Bakan Varank'la değerlendirildi

6 saat önce

Erzurum'un sanayi profilinin ele alındığı, 'Sanayi Sektörü Değerlendirme Toplantısı', Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Erzurum'un sanayi profili Bakan Varank'la değerlendirildi, System.String[]

Erzurum'un sanayi profilinin ele alındığı, 'Sanayi Sektörü Değerlendirme Toplantısı', Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.


AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri; Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, DAP Başkanı Adnan Demir, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve bazı Bakanlık yetkilileri katıldı.


Erzurum ekonomisi ve sanayi sektörünün durumunun masaya yatırıldığı toplantıda, kurumların yatırımları, projeleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle ilgili konular görüşüldü. Bakan Varank, toplantıda kendisine iletilen konularla ilgili görüşlerini dile getirdi, yatırımlar ve projeler noktasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.


Toplantıda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, şehrin ekonomisi ve sanayi sektörünün genel durumu hakkındaki kısa değerlendirmesinin ardından, özellikle pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıları ve sektörel anlamda karşılaşılan zorlukları dile getirdi. Başkan Yücelik, pandeminin ekonomiye etkilerinin sınırlandırılması için alınan tedbirlerle ilgili olarak bütün sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini ifade ederek, bu süreçte yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılacak çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.


"4325 benzeri bir yasaya ihtiyaç var"


Geçmişte uygulanan 4325 sayılı yasa kapsamında uygulanan teşviklerin benzerlerinin bu dönemde de uygulanmasının, çarkların dönmesini daha da hızlandıracağını kaydeden Başkan Yücelik, mevcut işletmeleri de destekleyecek yeni bir teşvik sistemine büyük ihtiyaç olduğunu söyledi. Sanayide enerji desteklerinin de çok önemli olduğunun altını çizen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, sanayide kullanılan enerji fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, üretime direkt etki eden ve işletmeler için önemli bir girdi oluşturan enerjide millileştirme konusunun bu anlamda hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekti.


Yatırımcıyı bölgede tutmak için mümkün olduğu kadar cazip şartlar sunulması gerektiğini belirten Başkan Yücelik, kaynak ve potansiyelleriyle Erzurum'un doğal bir cazibe merkezi olduğunu söyleyerek, "Burada üretimin artması, sanayinin gelişmesi için farklı bir model uygulanması gerekir. Mevcut yatırımcıyı burada tutacak, yenilerinin gelmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması bölgenin geleceği açısından çok önemli Bölgemize yakın ülkelerin pazar potansiyelleri de dikkate alınırsa, Erzurum'u cazibe merkezi haline getirecek yeni teşvik ve desteklerin önemi daha iyi anlaşılacaktır" diye konuştu. Başkan Yücelik ayrıca, kalkınma ajanslarının kaynaklarının kamu kurumlarının projelerinden ziyade KOBİ'lerin üretim ve istihdamını artıracak projelere yönlendirilmesinin yerinde olacağını sözlerine ekledi.


Başkan Yücelik'in ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Erzurum'un kaynak ve potansiyeline uygun yatırımların geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Tabi ki her şehir ileri teknoloji üretecek diye bir kaide yok. Zaten Erzurum teşvik bölgesi olarak yatırım avantajlarına sahip Ama tabi ki bizler Erzurum'un potansiyelini daha fazla nasıl ortaya çıkarabiliriz, onun için kafa yoruyoruz. Bu konuda Bakanlık olarak elimizden geleni yapacağız" dedi. - ERZURUM

Mustafa Varank, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:44 Kaynak: İHA


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