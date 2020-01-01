Erzurumlu şehit asker son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurumlu şehit asker son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

Erzurumlu şehit asker son yolculuğuna uğurlandı (1)

6 saat önce

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/ PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli uzman çavuş Kaya'nın (27) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerce Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp Narmanlı Camisi'ne getirilerek musalla taşına konuldu.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin musalla taşından askeri tören mangasınca alınan naaşı, tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu.

Bu sırada bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Erzurum seninle gurur duyuyor" şeklinde sloganlar attı.

Bekar olan Kaya'nın askerlerce top arabasından alınıp cenaze nakil aracına konulan cenazesi, daha sonra götürüldüğü Kars Kapı Şehitliğinde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene şehit Kaya'nın annesi Zeliha, babası Abdurahman Kaya ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısıcı Ahmet Misbah Demircan, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı il Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, çeşitli kurumların temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Erzurumlu şehit asker son yolculuğuna uğurlandı (1)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:05 Kaynak: AA
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