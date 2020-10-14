Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor - Son Dakika

Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor

14.10.2020 09:42
Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor, System.String[]

ERMENİSTAN'ın Yukarı Karabağ'daki 30 yıllık işgalini sonlandırmak için harekete geçen Azerbaycan'a, Erzurum merkez Aziziye ilçe belediyesinin zabıtalarından destek geldi.

ERMENİSTAN'ın Yukarı Karabağ'daki 30 yıllık işgalini sonlandırmak için harekete geçen Azerbaycan'a, Erzurum merkez Aziziye ilçe belediyesinin zabıtalarından destek geldi. Zabıtaların Azerbaycan'a gitme isteği karşısında duygulanan Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Gerekirse hepimiz gideriz" dedi.

Ermeni çeteleri tarafından 102 yıl önce katledilen 278 Müslüman Türk'ün anısına yaptırılan Alaca Şehitliği ilginç bir törene sahne oldu. Azerbaycan'a gitmek isteyen 29 zabıta memuru ve belediye personeli ile birlikte Alaca Şehitliği'nde bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ermenistan'ın bir terör devleti olduğunu söyledi. İlçe sınırları içinde bulunan Alaca Mahallesi'nden seslenen Başkan Orhan, "102 yıl önce Rusların silah desteği ile Ermeni çeteleri Erzurum'da kadın, erkek ve çocuk demeden sivil vatandaşlara yaptıkları kanlı eylemi hatırlatarak terör devleti Ermenistan'ın gerçek yüzünü haykırıyoruz. Hiç şüphesiz soykırımın adeta sembolü haline gelen Alaca Mahallesi'nde 278 Müslüman Türk'ün katledildiğini bizzat buradaki toplu mezarların önünde yine haykırıyoruz. 9 Mart 1918'de Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca köyünde diri diri ateşe verdiği köylülerin maruz kaldığı katliamın belgesi bizzat Alaca Mahallemizdir. Yaşanan korkunç hadiselerin canlı tanıklar ile her defasında dile getirildiği bilinmektedir. Alaca Mahallemiz dışında da neredeyse doğu illerinde katliamın yaşanmadığı yer kalmamıştır. Bu vahşeti yaşatan Ermeniler yüz yıl sonra da kinlerini korumuş olmakla kardeş ülkemiz Azerbaycan'a karşı benzer eylem ve saldırılarını düzenlemektedir" diye konuştu.

'ZABITALARIMIZ GURURLANDIRDI'Dünyanın en büyük ordularına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeş ülke Azerbaycan'a desteği, terör devleti Ermenistan'a hak ettiği cevabı vermesine kafi olacağını vurgulayan Başkan Orhan, "Öyle ki Azerbaycan devleti dahi tek başına bu kudrete sahiptir. Can kardeşimiz Azerbaycan'da sivil yerleşim alanlarına acımasızca saldırarak, pişkinlikle de ateşkes ilan edilmesi için yalvaran Ermenistan Devleti yöneticilerinin hangi gayede olduklarını anlamak hiç zor değil. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da görev almak isteyen belediyemiz zabıta ekipleriyle birlikte buradan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize her daim destekçileri olacağımızı hatırlatmak istiyoruz. Destek olmakla kalmayıp, gerektiğinde cephe hattında bile bulunmaktan geri durmayacağımız bilinmelidir. Azerbaycan'a gitmek istediklerini bildiren zabıta memurları hepimizi gururlandırdı" dedi.'ERMENİLER HER ZAMAN BATILI GÜÇLERİN TAŞERONU OLMUŞTUR'Alaca Şehitliği'ndeki törene katılan ve burada bir konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu ise şunları söyledi: "Ermeniler 102 yıl önce bu köyde bir katliam gerçekleştirdi. Alaca, tarihinde en fazla Ermeni zulmünü yaşayan bölgelerden biridir. Ermeniler savaştan uzaktan, yakından ilgisi olmayan sivil ahali olan kadınlar, çocuklar ve yaşlıları gözünü kırpmadan öldürmüştür. Ermeni ordusunun tarihi boyunca kazandığı bir zafer yoktur. Ermeniler her zaman batılı güçlerin taşeronu olmuştur. Dün olduğu gibi hainliklerini bugün de sürdürüyor. Her savaşta olduğu gibi Azerbaycan'da da sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan, Rusya olmasa Ermenilerin işgal ettiği toprakları bir haftada geri alır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."TEK İSTEKLERİ ORADA OLMAKAzerbaycan'ın Türkler için can olduğunu söyleyen Erzurum merkez Aziziye Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Özkan İnce, "Azerbaycan halkı bizim kardeşimizdir. Onları kendimizden ayrı tutmuyoruz. Onlara gelen her sıkıntıyı bize gelmiş görürüz. Bu nedenle onların yanında olmak istiyoruz. Başkanımız isteğimizi Azerbaycan'a bildirdi. Onlardan gelecek cevabı bekliyoruz. Gardaşlarımızla cephede omuz omuza çarpışmak için sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.Zabıta Memuru Hakan Kocabaşı ise iki çocuk babası olduğunu, Azerbaycan'dan olumlu bir yanıt geldiğinde çocuklarını öpüp, cepheye gideceğini belirtti.Tören sonrası Başkan Orhan ve beraberindekiler okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitlikte dua ettiler.

Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor
Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor
Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor
Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor
Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor
Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor
Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor

Azerbaycan, Ermenistan, Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzurumlu zabıtalar, Azerbaycan'a desteğe gitmek istiyor - Son Dakika

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