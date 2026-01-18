Erzurumspor, Amedspor\'u 2-0 Mağlup Etti

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Şengül

ERZURUMSPOR FK: Orbanic- Orhan Ovacıklı, Amar, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Baiye, Benhur Keser (Dk.73 Sylla), Crociata (Dk.84 Adem Kabak), Sefa Akgün (Dk.64 Rodriguez), Mustafa Fettaehoğlu (Dk.73 Cengizhan Bayrak), Eren Tozlu (Dk.84 Hüsamettin Yener).

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler-Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali, Traore, Poko (Dk.85 Tarkan Serbest), Daniel Moreno, Dia Saba (Dk.85 Celal Hanalp), Afena Gyan (Dk.73 Fiernando), Hasani.

SARI KARTLAR: Eren Tozlu, Sylla (Erzurumspor) Kahraman Demirtaş, Murat Uçar (Amedspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.79 Kahraman Demirtaş, Dk.89 Murat Uçar (Amedspor)

GOLLER: Dk.63Eren Tozlu, Dk.90+3Baiye(Erzurumspor)

1'inci Lig 21'inci haftada Erzurumspor FK, konuk ettiği Amedspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin ilk golünü Eren Tozlu 63'üncü dakikada atarken 90+3'üncü dakikada Baiye skoru belirledi. Konuk ekipte Kahraman Demirtaş, 79'uncu, Murat Uçar ise 89'uncu dakikada gördükleri ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

25'inci dakikada Erzurumspor atağında Eren Tozlu'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Sefa Akgün'ün şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

55'inci dakikada konuk takımın orta alandan geliştirdiği atakta Dia Saba'nın sert şutunda kaleci Orbanic topu kornere çeldi.

63'üncü dakikada Eren Tozlu, ceza alanı yayı önünden sert vurdu. Bu vuruşun ardından top kaleci Erce Kardeşler'in üzerinden ağlara gitti: 1-0.

69'uncu dakikada Daniel Moreno'nun sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta gitti.

70'inci dakikada Amedspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Dia Saba, ceza alanı içindeki Hasani'yi topla buluşturdu. Orbanic, Hasani'den önce hareket ederek topu uzaklaştırdı.

79'uncu dakikada Amedspor'da Kahraman Demirtaş, yaptığı sert hareket sonunda ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

89'uncu dakikada Murat Uçar rakibine yaptığı sert hareket sonrası ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

90+2'nci dakikada Hüsamettin Yener, müsait pozisyonda topu kaleye göndermek yerine kaleci Erce Kardeşler'in kucağına vurdu.

90+3'üncü dakikada Sylla'nın pasıyla buluşan Baiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in yanından ağlara gitti: 2-0.

Zorlu maç ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.