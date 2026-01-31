Erzurumspor FK 4-0 Galip Geldi - Son Dakika
Erzurumspor FK 4-0 Galip Geldi

Erzurumspor FK 4-0 Galip Geldi
31.01.2026 15:59
Erzurumspor FK, 1. Lig'in 23. haftasında SMS Grup Sarıyerspor'u 4-0 mağlup etti.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Berkay Erdemir, Mehmet Dura, Oğuzhan Kocaçoban

ERZURUMSPOR FK: Orbanic - Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Dk. 83 Amar), Orhan Ovacıklı, Baiye (Dk. 80 Ali Ülgen), Giorbelidze, Grociata (Dk. 74 Murat Cem), Sefa Akgün, Benhur Keser (Dk. 80 Adem Eren), Rodriguez (Dk.74 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu

SMS GRUP SARIYERSPOR: Furkan Onur - Cebrail Karayel, Fatih Kurucuk, Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 88 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre (Dk. 72 Traore), Enver Kulasın (Dk. 81. Dembele), da Silva, Regattin (Dk. 88 Oğuzhan Yılmaz), Camara, Emeka Eze (Dk. 81 Batuhan Kör)

GOLLER: Dk. 1 Eren Tozlu, Dk. 65 Sefa Akgün, Dk. 71 Baiye, Dk. 90+5 Murat Cem (Erzurumspor FK)

1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Erzurumspor FK sahasında SMS Grup Sarıyerspor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 1'inci dakikada Eren Tozlu, 65'inci dakikada Sefa Akgün, 71'inci dakikada Baiye, 90+4'üncü dakikada Murat Cem kaydetti.

1'inci dakika Benhur Keser'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eren Tozlu'nun çaprazdan yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

11'inci dakikada konuk ekibin kalecisi Furkan Onur'un kısa düşen pasında araya giren Eren Tozlu, müsait durumdaki Benhur Keser'i gördü. Kaleci Furkan Onur ve Fatih Kurucuk, erken davranarak topu kornere gönderdi.

19'uncu dakikada Ömer Bayram'ın pasıyla topla buluşan Camara, yerden içeri çevirdi. Sefa Akgün'ün ters vuruşuyla kaleye yönelen topu Sarıyerspor savunması uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58'inci dakikada Benhur Keser'in pasıyla topla buluşan Eren Tozlu'nun şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

65'inci dakikada Erzurumspor FK farkı 2'ye çıkarttı. Benhur Keser'in pasında Sefa Akgün'ün sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.

71'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Sefa Akgün ortasını yaptı. Arka direkte Yakup kafayla içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında iyi yükselen Baiye'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

90+4'üncü dakikada Erzurumspor FK bir gol daha buldu. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Giorbelidze pasını Eren'e vermek isterken savunmada Traore ayak koydu. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Murat Cem'in şutunda top ağlara gitti: 4-0.

Mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, SMS, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK 4-0 Galip Geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzurumspor FK 4-0 Galip Geldi - Son Dakika
