Ülkesine dönen Suriyeliden dikkat çeken sözler: Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi her şey çok pahalı

Maddi zorluklar yaşadığı için ülkelerine dönemeyen Suriyeli mültecilere Esenyurt Belediyesi yardım elini uzattı. 28'i yetişkin, 26'sı çocuk, 54 Suriyeli daha Esenyurt Belediye'sinin otobüsleriyle Suriye'nin 3 farklı vilayetine gönderildi.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt şunları söyledi: Esenyurt'taki sorunlardan bir tanesi de maalesef yurt dışından çokça göç aldığı için göç sorunu. Bu sorunu burada kalmak isteyen vatandaşlarımız açısından disipline ediyoruz. Ama aynı zamanda burada yaşama tutunamayan, yurt dışına gitmek isteyen misafirlerimize de aracılık ediyoruz. Onların memleketlerine gitmesi için otobüs tahsisi yapıyoruz. Bu yıl içindeki ikinci kafilemiz. Çok hızlı bir şekilde devam ediyorduk, pandemi biraz zayıflattı bunu ama bugüne kadar toplam Esenyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla üç binin üzerinde misafirimizi evlerine geri gönderdik.

"BAŞKA İLÇELERDEN DE KATILMAK İSTEYENLER VAR"

Bu organizasyon, İstanbul'un birçok yerinde de yankı buldu ve başka ilçelerden de talepler geliyor. Dolayısıyla onları da otobüste boş yer varsa ilave ediyoruz. Bugün toplam 54 kişi var, 28 yetişkin, 26 da çocuk misafirimiz var. Bu çalışmamız gittikçe güçlenerek devam edecek."

"SINIRI GEÇEN GÖÇMEN 5 YIL DÖNEMİYOR"

(Gidenlerin geri döndüğü iddiaları) Tabii Esenyurt'ta bizim yaptığımız çalışmalardan rahatsız olan bazı gruplar zaman zaman çeşitli söylentiler çıkarıyor. Bazı tarafları rahatsız ediyor bu organizasyon. Birçok dedikodu çıkarmaya çalışıyorlar ama gerçek şu: Bizim otobüsle gönderdiğimiz vatandaşlar sınırı geçiyorlar ve 5 yıl boyunca tekrar Türkiye'ye dönmemeye karar vererek sınır dışına çıkıyorlar. Biz sadece sınıra kadar eşlik ediyoruz. Sınırdan sonra Kızılay'ın eşliğinde onların önerdiği yol çerçevesinde yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevlileri tarafından güvenli bölgeye kadar götürülüyorlar.

"TOPLAM 300 BİN GÖÇMEN OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Biz tabii bazı kayıtları maalesef merkezi hükümetten almakta zorlanıyoruz. Birçok tevatür var. Ama bizdeki en son veriler, kayıtlı 175 binin üzerinde yabancı uyruklu vatandaş var. Kayıtsız olanlarla beraber 300 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bunu nereden çıkardınız derseniz, 2019 yılında Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmaya göre, 217 bin yabancı uyruklunun Esenyurt'ta yaşadığı tespit edilmişti. O verilerin üzerine biliyorsunuz burada kaldıktan sonra üreme hızı çok yüksek. Dolayısıyla 300 bin civarında tahmin ediyoruz."

"BURADA HER ŞEY PAHALI"

Suriye'ye dönen göçmenlerden İnayat Ali Hamko her şeyin pahalı olduğunu ve artık geçinemediğini belirterek şöyle konuştu: "10 senedir burada oturuyorum, çalışmıyorum. Burada oğlum var, hanımım var. Onlar çalışıyor. Yani biraz çalışıyor, biraz çalışmıyor. Her şey çok zor burada şimdi. Yani 3-4 bin TL. Nasıl ben kira vereyim, fatura vereyim. Türkiye'ye de teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi çok zor. Her şey pahalı yani, kira pahalı, petrol pahalı her şey pahalı yani. İnsan tek çalışıyor. Nasıl idare edecek?"