Esenyurt\'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada

Esenyurt'ta işçi servisi şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 4 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaza, bugün saat 17.10 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerine meydana geldi. İşçi servisi şarampole yuvarlandı Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis aracının hızla ilerlediği, karşı yönden gelen bir otomobilin son anda uzaklaştığı ve aracın devrildiği anlar yer aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.