Arkadaşını sokak ortasında böyle öldürdü! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta'ta E.K. tartıştığı arkadaşı Yalçın Gırnatıcı'yı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, E.K. polis ekiplerince yakalandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Dün saat 00.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokakta yürüyen E.K. ile arkadaşı Yalçın Gırnatacı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KARNINDAN BIÇAKLADI

E.K. kavgada yanında bulunan bıçakla Yalçın Gırnatacı'ya saldırdı. Gırnatacı karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, E.K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Saldırgan E.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, cinayet anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.