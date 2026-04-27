Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde eski eşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, bir süre önce boşanan çift, çocukları için aynı sokakta buluştu. Anne çocuklarını almaya geldiğinde ise adam, "Çocukları neden geç alıyorsun" diyerek tepki gösterdi.
Bu duruma sinirlenen kadın, elindeki motosiklet kaskıyla eski kocasına saldırarak küfürler savurdu. Eski koca kadından kaçmaya çalışırken, yaşanan o anları da saniye saniye cep telefonu ile kaydetti.
