ESİAD Başkanı'ndan Yılmaz Büyükerşen ziyaret - Son Dakika

Ziyarette konuşan Işık "Türkiye ekonomisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ESİAD bu yeni dönemde küresel etkileri de dikkate alarak Eskişehir'in tüm sektör, kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışmayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediyemiz ile de çalışmaktan büyük mutluluk duyduk" ifadelerinde bulundu.

Ziyaretçilerini makamında ağırlayan Başkan Büyükerşen, "Ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. ESİAD Başkanımız, Gençlik Merkezimizin gerçekleştirmiş olduğu 'Girişimcilikte İş Var' söyleşisine katılarak, girişimciliğe merakı olan gençlerimiz ile buluştu. Onlara yol gösterdiğiniz ve deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Yeni görevinizde başarılar diliyorum" dedi.