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Eşini 6 kurşunla yaralayan kocaya 20 yıl hapis istemi - Son Dakika

Eşini 6 kurşunla yaralayan kocaya 20 yıl hapis istemi

30.11.2021 11:21

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, 5 yıllık eşi 2 çocuğun annesi Kadriye Aydemir'i (22) tabanca ile 6 el ateş ederek ağır yaralayan ve tutuklanan Himmet Aydemir (25) hakkında, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, 5 yıllık eşi 2 çocuğun annesi Kadriye Aydemir'i (22) tabanca ile 6 el ateş ederek ağır yaralayan ve tutuklanan Himmet Aydemir (25) hakkında, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Himmet Aydemir'in olaydan 1 gün önce şiddetten kaçarak annesinin evine sığınan Kadriye Aydemir'i dövdüğü, kadının İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması ile polisten yardım isteyerek kurtulduğu ortaya çıktı.

Himmet Aydemir, geçen 27 Temmuz'da Kahramankazan Satıkadın Mahallesi'nde kendisine ait unlu mamuller dükkanında tartıştığı eşi Kadriye Aydemir'e, 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde tabanca ile ateş açtı. Vücuduna 6 kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunlardan 5'i ameliyatla çıkarılırken, diğeri bulunduğu yer tehlikeli olduğu için çıkarılamadı. Yoğun bakımda 15, serviste 15 gün olmak üzere toplam 1 ay süren tedaviyle hayata tutunan Kadriye Aydemir, omuriliğini parçalayan kurşun nedeniyle kısmi felç oldu. Olaydan sonra kaçan Himmet Aydemir, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınarak, mahkemece tutuklandı.

OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE DE DÖVMÜŞ

Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Kadriye Aydemir'in ifadesine yer verildi. Aydemir ifadesinde, 5 yıllık eşi Himmet Aydemir'in uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu, evlilikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Himmet Aydemir, olaydan 1 gün önce de eşinin kendisine şiddet uyguladığını, kayınvalidesinin evine sığındığını, uyuşturucunun etkisinde olan eşinin kendisine ve araya giren kendi annesine de şiddet uyguladığını, İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulaması ile polisten yardım isteyerek kurtulduğunu söyledi. Eve gele polis ekiplerince gözaltına alınan eşinin 1 gün sonra serbest bırakıldığını aktaran Aydemir, olay günü ile ilgili de "Eşim iş yerine gelerek evin anahtarını istedi. Biraz tartıştıktan sonra 'Gel başka yerde konuşalım' dedi. Kabul etmeyince sandalyeye oturdu. Çalışanımız S.U.'ya, 'polisi ararsan seni mahvederim' dedi. S.U., 'yapma ağabey' deyince tabancayı doğrulttuğunu gördüm. Ateş etmeye başladı. Bir ara tutukluk yapan tabancanın mekanizmasını düzelterek tekrar ateş açtı. Kaç el ateş ettiğini hatırlamıyorum. Davacı ve şikayetçiyim" dedi. SAVCILIK 'TAHRİK YOK' DEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Himmet Aydemir ise, boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğunu söylediğini, kendisini 'Ne o tabancayı beline taktın diye erkek mi oldun' diyerek tahrik ettiğini ileri sürdü. Savcılık, dosya kapsamında elde edilen deliller ışığında, herhangi bir tahrik hali olmaksızın Aydemir'in, birden fazla kez hedef göstererek eşini öldürmek kastıyla hareket ettiğini belirterek, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Aydemir, iddianameyi kabul eden Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-

Eşini 6 kurşunla yaralayan kocaya 20 yıl hapis istemi
Eşini 6 kurşunla yaralayan kocaya 20 yıl hapis istemi
Eşini 6 kurşunla yaralayan kocaya 20 yıl hapis istemi
Eşini 6 kurşunla yaralayan kocaya 20 yıl hapis istemi
Eşini 6 kurşunla yaralayan kocaya 20 yıl hapis istemi
Eşini 6 kurşunla yaralayan kocaya 20 yıl hapis istemi

Kahramankazan, Himmet, Ankara, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini 6 kurşunla yaralayan kocaya 20 yıl hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini 6 kurşunla yaralayan kocaya 20 yıl hapis istemi - Son Dakika
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