Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Ankara'da eşi Fatma Çakmak'a şiddet uygulayan Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli Yasin Çakmak'ın adli kontrolle serbest bırakılması tepki çekmişti. Soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çakmak'ın yeniden gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıkladı.

BAKAN TUNÇ: TARTIŞMASIZ BİR BİÇİMDE REDDEDİYORUZ

Bakan Tunç, "Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır." dedi.

EGM: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yayınlayarak, "Eşler arasında meydana gelen olayda, polis memurunun eşini darbederek yaraladığı, kendisinin de kesici aletle yaralandığı tespit edilmiştir. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatılmış, gözaltına alınan polis memuru adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca, konunun tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir." denildi.