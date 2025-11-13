Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı; o anlar kamerada

Kocaeli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı.

DİREKSİYON KOLTUĞUNDAYKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Burak E. isimli şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ercan K. isimli şahsı, cadde üzerinde park halindeki otomobilin direksiyon koltuğunda oturduğu esnada defalarca bıçakladı.

YARALI HALDE KAÇTI

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Ercan K., yaralı halde otomobiliyle kaçarken, yaklaşık 500 metre uzaklaştıktan sonra park halindeki bir hafif ticari araca çarparak durdu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ercan K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN ABD'DEN GELMİŞ

Amerika'da çalıştığı ve bir süre önce Türkiye'ye geldiği öğrenilen Burak E. kaçarken, polis yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, Burak E.'nin, Ercan K.'yı defalarca bıçakladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.