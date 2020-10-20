ESKA Grup, geleceğin yıldız futbolcularını turnuvayla belirleyecek - Son Dakika

ESKA Grup, geleceğin yıldız futbolcularını turnuvayla belirleyecek

20.10.2020 16:03
ESKA Grup, geleceğin yıldız futbolcularını turnuvayla belirleyecek, System.String[]

ESKA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar, Pandemi döneminde ülke genelinde futbol takımlarının alt yapı takımlarındaki geleceğin genç yıldızlarını turnuva düzenleyerek belirleyecek.

ESKA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar, Pandemi döneminde ülke genelinde futbol takımlarının alt yapı takımlarındaki geleceğin genç yıldızlarını turnuva düzenleyerek belirleyecek.

Pandemi döneminde alt yapı takımlarının 16-20 yaş gruplarından oluşan takımları 1. Eğridir Zafer Kupası Turnuvasına start vererek geleceğin genç yıldız oyuncuları yeteneklerini sergiledi.1.Eğridir Zafer Kupası turnuvasının her yıl yeşil sahalarda devam edeceğini belirten ESKA Grup Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Eren Şar, Türkiye'nin en uzun turnuvasını düzenlendiklerini açıkladı. İş adamı Şar, "Antalyaspor, Ankaragücü, Denizlispor'un alt yapı futbol takımları Türkiye'nin en uzun turnuvasını düzenlemenin onurunu yaşıyoruz. Gençlerimizle bir kez daha gurur duyduk. Turnuvaya diğer bölge takımlarımızı da davet ederek gençlerimizin, kardeşlerimizin, futbolla daha çok yakından ilgilenmelerini boş vakitlerini değerlendirmeleri adına ve tabii ki ülkemizin yetenekli genç yıldızlarını belirlemek adına böyle bir turnuva düzenledik. Turnuvalarda göz dolduran yıldız oyuncularımızı bir arada toplayıp, futbol takımı kuracağız. Gençlerimizin önünü açabilmek için ön ayak olacağız. Bu turnuvayı her yıl geleneksel hale getireceğiz." dedi.

Türkiye'de futbol insanları kaynaştırma ve bir araya getirmede en önemli unsurlardan olduğunu ifade eden İş Adamı Şar,"Ülkemizde gençlerimiz futbolu çok seviyor. Biz de buradan yola çıkarak gençlerimiz bir araya getirerek, kaynaştırma amacıyla yeni genç yıldızlar yetiştirme adına bu turnuvayı düzenledik. Katılımcılara ve turnuvada büyük emekleri geçen sporsever gençlerimize, değerli hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. 1. Turnuvada şampiyonluk kupasını kazanan Denizli U-16 takımını, teknik heyetini tebrik ediyorum"

İş Adamı Eren Şar'a 1. Eğridir Zafer Kupası Turnuvasının sponsorluğuna katkılarından dolayı ABT Sportif Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gök tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. - ERZURUM

ESKA Grup, geleceğin yıldız futbolcularını turnuvayla belirleyecek

Yönetim Kurulu, İş Adamı, Futbol, Genç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ESKA Grup, geleceğin yıldız futbolcularını turnuvayla belirleyecek - Son Dakika Spor

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