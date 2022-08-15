İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya Batı Şeria'nın ilhakını desteklediği gizli mektup gönderdi - Son Dakika
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İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya Batı Şeria'nın ilhakını desteklediği gizli mektup gönderdi

15.08.2022 20:12
İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya Batı Şeria'nın ilhakını desteklediği gizli mektup gönderdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 yılında dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhak planını destekleme vaadi içeren gizli bir mektup gönderdiği iddia edildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 yılında dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhak planını destekleme vaadi içeren gizli bir mektup gönderdiği iddia edildi.

İsrail'de yayımlanan "Jerusalem Post" gazetesi, 3 sayfadan oluşan gizli mektuba ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Habere göre, söz konusu mektup Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı (Yüzyılın Anlaşması) açıklamasından sadece 2 gün önce 26 Ocak 2020'de Netanyahu'ya ulaştı.

Gazete mektuptan sadece bazı alıntılar yaptı ancak bunlar Netanyahu ya da Trump'ın ofislerinden doğrulanmadı.

İddiaya göre, Trump, mektupta barış planına ilişkin vizyonunun bazı ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, "İsrail'in, Yüzyılın Anlaşması kapsamında hazırlanacak haritada yer alan Batı Şeria toprakları üzerinde egemenlik kurabileceği ancak bunun için Netanyahu'nun haritada geri kalan topraklar üzerinde kurulacak Filistin devletine onay vermesi gerektiği" iddia edildi.

Yine gazeteye göre, Trump, Netanyahu'dan Batı Şeria'da Filistin devletinin parçası olarak belirlenen topraklarla ilgili açıklanan politikaları benimsemesini istedi.

İsrail'in bu politikaları uygulaması halinde ABD'nin, İsrail'in Batı Şeria'da söz konusu bölgelerdeki egemenliğini tanıyacağı öne sürüldü.

???????Netanyahu'nun ofisinden bir kaynağın ifadelerine de yer verilen haberde, Netanyahu'nun o dönem söz konusu mektuba, "İsrail, ilerleyen günlerde Batı Şeria'da ilhak planını uygulamaya koyacak." şeklinde cevap verdiği aktarıldı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak 2020'de Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD'li ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, ilhak planının 1 Temmuz 2020'de uygulamaya koyulacağını açıklamış ancak sonra plan ertelenmişti.

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Kaynak: AA

Donald Trump, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya Batı Şeria'nın ilhakını desteklediği gizli mektup gönderdi - Son Dakika

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