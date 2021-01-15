Eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump'ı "entelektüel açıdan yetersiz olmakla" itham etti - Son Dakika

Eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump'ı "entelektüel açıdan yetersiz olmakla" itham etti

15.01.2021 11:37
Eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump'ı

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ı entelektüel açıdan yetersiz olmakla itham etti.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ı entelektüel açıdan yetersiz olmakla itham etti.

Tillerson, Foreign Policy dergisinde yayımlanan söyleşisinde, Trump yönetiminde Mart 2018'e kadar dışişleri bakanlığı görevini yürüttüğü döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın dünya ve ABD tarihi hakkında "çok sınırlı" bilgiye sahip olduğunu dile getiren Tillerson, "Neden bu konu hakkında konuştuğunuzu bile anlamayan biriyle diyalog kurmak gerçekten zor. Toplantılara onunla konuşmam gereken 4 ya da 5 konudan oluşan bir listeyle giriyordum. Hızla öğrendim ki 3 konuyla gidersem hedefi tuttururum." derken, sonraları toplantıda 2 konuyu gündeme getirmenin en iyi seçenek olduğunun farkına vardığını söyledi.

Rex Tillerson, Trump'ın dikkatini çekmek için görsel gereçler kullandığını ifade ederek "Yanımda resimler ve grafikler götürmeye başladım çünkü bunların onun dikkatini daha fazla çektiğini keşfettim. Önüne bir resim ya da fotoğraf veya harita ya da işaretli bir kağıt parçası koyarsam odaklanıyordu ve bunun üzerine bir şeyler inşa edebiliyordum." dedi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı, Trump'ın Beyaz Saray dışındaki kişiler tarafından yanlış bilgilendirilmesinin de kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

Tillerson, çok fazla insanın ABD Başkanı'na birçoğu gerçeği yansıtmayan şeyler söylediğinin, Trump'ın bu sesleri dinlemeye ve temelsiz bir bakış açısı oluşturmaya başladığının farkına vardığını ifade etti.

Rex Tillerson, Trump yönetimi sırasında dış politikada birçok önemli alanda gelişme kaydedilecekken hatalar yapıldığı belirtti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı, "Kuzey Kore konusunda en iyi fırsatı boşa harcadık. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile hiçbir şeyi başaramadık. Ulusal güvenlik meselesinde Çin ile bir yere varamadık. Bugün (Trump) gelmeden öncekinden daha kötü bir yerdeyiz." yorumunu yaptı.

Eski Exxon Mobil Üst Yöneticisi Tillerson, Trump'ın ilk kabinesinde dışişleri bakanı olarak bir yılı aşkın süre görev yapmıştı.

Trump ile özellikle Kuzey Kore ve Körfez ülkeleri politikalarında sık sık çatışan Tillerson, Trump tarafından 13 Mart 2018'de görevinden alınmıştı.

Trump'ı "moron" diye tanımladığı da iddia edilen Tillerson'ın yerine İran karşıtlığıyla tanınan ve o tarihte CIA Direktörlüğü görevini yürüten Mike Pompeo getirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Rex Tillerson, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump'ı 'entelektüel açıdan yetersiz olmakla' itham etti - Son Dakika


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