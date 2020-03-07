Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut'ta tekstil atölyesinin açılışına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut'ta tekstil atölyesinin açılışına katıldı - Son Dakika Ekonomi

Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut'ta tekstil atölyesinin açılışına katıldı

6 saat önce

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ilçenin ilk tekstil atölyesinin açılış merasimine katıldı.

Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut'ta tekstil atölyesinin açılışına katıldı, System.String[]

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ilçenin ilk tekstil atölyesinin açılış merasimine katıldı.


Açılış merasimine eski Bakan Eroğlu'nun yanı sıra, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, şehit babaları Lokman Çubuk ve Sabri Oymak ile protokol üyeleri katıldı.


Açılış kurdelesini Eroğlu ve protokol üyeleri keserken Eroğlu Tekstil Atölyesinin ilçeye hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını dilendi.


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tekstil atölyesindeki tezgahları gezen Eroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bayanlara gül takdim etti. Tekstil atölyesindeki ürünleri inceleyen Eroğlu, eline aldığı bir ürün ile ilgili açıklamasında "Kızlar için kısmet açan elbise" sözü beraberindeki davetlileri neşelendirdi.


Açılış merasimi günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:48 Kaynak: İHA
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