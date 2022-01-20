Üye Girişi
Eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası

20.01.2022 14:32
Eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası

Kırşehir'de yaklaşık 14 yıl önce kaybolan eski Kırşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Kırışık'ı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 6'sına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kırşehir'de yaklaşık 14 yıl önce kaybolan eski Kırşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Kırışık'ı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 6'sına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "tasarlayarak canavarca hislerle öldürmek, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan R.A, M.K, G.K, F.K. Ö.K. ile tutuksuz sanıklardan A.S, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından söz verilen sanıklar, Hasan Kırışık'ın kaybolmasıyla ilgilerinin olmadığını ileri sürerek tahliye ve beraatlarını talep etti.

Sanık avukatları da Hasan Kırışık'ın kaybolması konusunda daha önce gaiplik kararı olduğunu, ortada bir cesedin de bulunmadığını belirterek, suçun maddi delillerinin ortada olmaması nedeniyle müvekkillerinin tahliye ve beratını istedi.

Müştekileri de dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan R.A, M.K, G.K, F.K. Ö.K. ve A.S'ye Hasan Kırışık'a yönelik "tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, evrakla yağma suçundan 12'şer yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan M.D. ve A.S'nin tutuklanmasına hükmeden heyet, M.D'ye evrakla yağma suçundan iki ayrı müşteki için 20 yıl hapis cezası vererek, hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Heyet, sanıkların örgüt suçundan beraatına karar verdi.

Davanın geçmişi

Kırşehir'de kereste işi yapan eski AK Parti Kırşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Kırışık, 20 Mart 2008'de kaybolmuş, soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanığın ifadesi doğrultusunda R.A, M.K, G.K, F.K. M.D, A.S, Ö.K. hakkında 2019 yılında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Dava devam ederken Hasan Kırışık'a ait bağ evinde bulunan ve " Almanya'ya gidiyorum" yazılı notun Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki incelemede sanıklardan birine ait olduğuna yönelik tespit üzerine tutuksuz yargılanan R.A, M.K, G.K. ve F.K. tutuklanmıştı. Duruşmalar devam ederken Ö.K'nin de tutuklanmasına karar verilmişti.

YORUMLAR
500

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika


2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor         
14:23
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası         
12:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız         
12:25
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor         
11:19
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
14:34 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi
14:33 Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'den yeni dizi müjdesi! Disney için bir araya geliyorlar
14:32 Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler
14:27 Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor!
14:23 HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor
14:12 Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı, dolar/TL'ye nasıl yansıdı? İşte son rakamlar
14:10 Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz
14:09 Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak
14:09 Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararına dolardan ilk tepki! Kur anında düştü
14:05 İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 14:42:16. #1.13#
SON DAKİKA: Eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement