Eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Kırşehir'de yaklaşık 14 yıl önce kaybolan eski Kırşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Kırışık'ı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 6'sına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "tasarlayarak canavarca hislerle öldürmek, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan R.A, M.K, G.K, F.K. Ö.K. ile tutuksuz sanıklardan A.S, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından söz verilen sanıklar, Hasan Kırışık'ın kaybolmasıyla ilgilerinin olmadığını ileri sürerek tahliye ve beraatlarını talep etti.

Sanık avukatları da Hasan Kırışık'ın kaybolması konusunda daha önce gaiplik kararı olduğunu, ortada bir cesedin de bulunmadığını belirterek, suçun maddi delillerinin ortada olmaması nedeniyle müvekkillerinin tahliye ve beratını istedi.

Müştekileri de dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan R.A, M.K, G.K, F.K. Ö.K. ve A.S'ye Hasan Kırışık'a yönelik "tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, evrakla yağma suçundan 12'şer yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan M.D. ve A.S'nin tutuklanmasına hükmeden heyet, M.D'ye evrakla yağma suçundan iki ayrı müşteki için 20 yıl hapis cezası vererek, hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Heyet, sanıkların örgüt suçundan beraatına karar verdi.

Davanın geçmişi

Kırşehir'de kereste işi yapan eski AK Parti Kırşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Kırışık, 20 Mart 2008'de kaybolmuş, soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanığın ifadesi doğrultusunda R.A, M.K, G.K, F.K. M.D, A.S, Ö.K. hakkında 2019 yılında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Dava devam ederken Hasan Kırışık'a ait bağ evinde bulunan ve " Almanya'ya gidiyorum" yazılı notun Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki incelemede sanıklardan birine ait olduğuna yönelik tespit üzerine tutuksuz yargılanan R.A, M.K, G.K. ve F.K. tutuklanmıştı. Duruşmalar devam ederken Ö.K'nin de tutuklanmasına karar verilmişti.