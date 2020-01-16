ESKİ CEO'NUN KAÇIŞINA YARDIM ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN İKİ KİŞİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESKİ CEO'NUN KAÇIŞINA YARDIM ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN İKİ KİŞİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

ESKİ CEO'NUN KAÇIŞINA YARDIM ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN İKİ KİŞİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

6 saat önce

İstanbul DHAEski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni görüntü ortaya çıktı.

ESKİ CEO'NUN KAÇIŞINA YARDIM ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN İKİ KİŞİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI, System.String[]

İstanbul DHA

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni görüntü ortaya çıktı.

29 Aralık'ta Osaka'dan hareket eden ve 30 Aralık'ta saat 05.30'da Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan ve İstanbul Havalimanı'nda tarifeli uçakla Lübnan'a giden yabancı uyruklu 2 kişinin, Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçmasına yardım ettikleri ve müzik kutusu içerisinde Türkiye'ye gelene kadar uçakta eşlik ettikleri iddia edildi.

Carlos Ghosn'la birlikte saat 05.30'da iniş yapan ABD vatandaşı Michael T. (60) ile Lübnan vatandaşı George Antoine Z'nin (61) yer hizmetleri aracılığıyla Türkiye'ye giriş yaptıkları, saat 06.02'de taksi ile İstanbul Havalimanı'na geçtikleri, 10.02 ve 10.04'te pasaport çıkış işlemleri yaparak 12.20'de Lübnan Hava Yolları'na ait ME-0266 numaralı uçakla Türkiye'den ayrıldıkları belirlendi.

İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasındaki güvenlik kamera görüntülerinde, Michael T. ve George Antoine Z'nin, kontrol noktasına yaklaştıkları ve arka arkaya işlemlerini yaptırarak çıkış yaptıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri


İstanbul, Japonya, Lübnan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
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