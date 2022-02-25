Eski HDP'li Altan Tan'a 'terör örgüt propagandası' suçundan dava açıldı - Son Dakika
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Eski HDP'li Altan Tan'a 'terör örgüt propagandası' suçundan dava açıldı

25.02.2022 14:10
Eski HDP'li Altan Tan'a 'terör örgüt propagandası' suçundan dava açıldı

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede Tan'ın 22 Mart 2021'de katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasının bir bölümünde silahlı terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı kaydedildi.

Suçlamaları reddeden Tan hakkında hazırlanan iddianamede, 'Programda yaptığı konuşma bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylem ve delillerin terör örgütü propagandası suçunu oluşturduğu anlaşılmaktadır' denildi.

Davaya konu olan konuşmanın bir kısmı şu şekilde:

"PKK 40 yıldır bu siyasetin içinde önemli bir faktördür. 50 - 60 bin insan hayatını kaybetmiş, bir sürü tahribat olmuş ama siz meseleyi sadece şiddet, terör ve silah üzerine yoğunlaştırırsanız demokratik mücadele, halkı kazanma ve demokratik kanalları açma bunların tamamı kapanıyor." Hazırlanan iddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. - ANKARA

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Altan Tan, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski HDP'li Altan Tan'a 'terör örgüt propagandası' suçundan dava açıldı - Son Dakika


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