Eski İran Meclis Başkanı Laricani cumhurbaşkanı adayı oldu - Son Dakika

Eski İran Meclis Başkanı Ali Laricani, 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasında olan seçim merkezinde kayıt yaptıran Laricani, burada gazetecilere yaptığı açıklamada ülke sorunlarının popülist ve göstermelik adımlarla çözülemeyeceğini söyledi.

Aday olmaya son haftada karar verdiğini ve seçimlere muhafazakar ya da reformist kanadın desteğiyle değil, bağımsız gireceğini açıklayan Laricani, kendi kuracağı hükümetin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin devamı olmayacağını söyledi.

Ülke yönetiminin aşırıcıların ve taviz verenlerin eline düşmemesi gerektiğini savunan Laricani, "Uluslararası siyaset sahası duygusal sert sloganlarla sakinleşmez. Arzu edilen yönetim daha az slogan ve güçlü icraat ile olur." dedi.

Laricani'nin yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin oğlu Tahran İl Meclis Başkanı Muhsin Haşimi ve Tebriz Milletvekili Mesud Pizişkiyan da adaylık başvurusunda bulundu.