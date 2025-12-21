Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor: Örnek daireler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından Kuyucak, İsa Divanlı, Divanlı ile Kümbet-Sarayaltı mahallelerinin kesişimin de başlatılan yerinde dönüşüm çalışmaları sona yaklaştı.

ÖRNEK DAİRELER ORTAYA ÇIKTI

Kentin en eski yerleşim alanları arasında bulunan bölgede, yıkılan yapıların yerine depreme dayanıklı, modern konut ve iş yerleri yükseldi. İnşaatların büyük ölçüde tamamlandığı alanda örnek daireler de ortaya çıktı.

GENİŞ YOLLAR, MODERN ALTYAPI, DÜZENLİ YAŞAM ALANLARI...

Yerinde dönüşüm kapsamında yaklaşık bin konut ve iş yerini kapsayan projeler hayata geçirildi. Yeni binalar, güncel deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilirken, uzun yıllar dar ve sıkışık sokaklarla anılan eski mahalle dokusu yerini geniş yollar, modern altyapı ve düzenli yaşam alanlarına bıraktı.

Bölgede yürütülen çalışmalarda sadece yeni binalar değil, altyapı, yol ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak tamamlandı. Deprem sonrası evlerini kaybeden hak sahipleri ise yükselen konutların kendileri için umut olduğunu belirterek, aynı mahallede daha güvenli ve modern yapılarda yaşamaya hazırlanmanın moral verdiğini dile getirdi.

"ORTADA GÖRÜLMEMİŞ HİZMET VAR"

Depremzede Ali Odunkıran, "Yeni binalar, yeni konutlar ortada görülmemiş hizmet var. Çok güzel olmuş ben çocukluğumdan gençliğimden beri buraları biliyordum. Buralar karma karışıktı ama şimdi bir şehre dönüyor" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Depremzede Harun Özdemir ise "Bölgede başlatılan inşaat çalışmalarında çalışmalar tamamlanmak üzere zaten. Bu tarihi mahalleler rezerv alan olmuş yerinde dönüşümle yapılmıştı. Cumhurbaşkanımız ve bakanımıza teşekkür ederiz. Bu kadar kısa sürede bu konutların yapılması çok güzel bir şey" dedi.